Городовой / Город / Куда делись сугробы? Петербуржцам рассказали, какое рекордное количество снега убрали за неделю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Борода, костюм и… 300 тысяч: сколько зарабатывают петербургские Деды Морозы Город
Плюс на градуснике, мокрый снег за окном: какая погода ждёт Петербург Город
Многие даже не догадываются: чем на самом деле занимаются смотрители петербургского Эрмитажа Город
Танцевальная рокировка в Петербурге: бывшие танцоры Булановой — теперь у «Марселя» Город
«Треугольники с водорослями» свели Россию с ума: в чём их неожиданный секрет? Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Куда делись сугробы? Петербуржцам рассказали, какое рекордное количество снега убрали за неделю

Опубликовано: 25 ноября 2025 19:00
Куда делись сугробы? Петербуржцам рассказали, какое рекордное количество снега убрали за неделю
Куда делись сугробы? Петербуржцам рассказали, какое рекордное количество снега убрали за неделю
Городовой ру

В Санкт-Петербурге за последнюю неделю вывезли на утилизацию около 10 тысяч кубометров снега.

В Санкт-Петербурге продолжаются активные работы по уборке снега на городских улицах. За минувшую неделю в городе наблюдались резкие перепады температуры, сопровождавшиеся осадками разных видов. Толщина снежного покрова за этот период достигла 10 сантиметров.

Всего за семь дней с улиц вывезли почти 10 тысяч кубических метров снега, сообщает «Петербургский дневник».

Кроме того, в ходе этих работ было собрано свыше 1 200 кубометров мусора и около 500 тонн смета. Очистка проходит поэтапно: в первую очередь техника выходит на центральные проспекты и крупные дороги, чтобы не допустить транспортных заторов. После этого уборочные машины появляются на небольших улицах и в переулках.

Мониторинг ситуации продолжается, чтобы своевременно реагировать на складывающиеся погодные условия.

Ранее сообщалось, что дворники очищают подходы к станциям метро.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью