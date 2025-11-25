Куда делись сугробы? Петербуржцам рассказали, какое рекордное количество снега убрали за неделю

В Санкт-Петербурге продолжаются активные работы по уборке снега на городских улицах. За минувшую неделю в городе наблюдались резкие перепады температуры, сопровождавшиеся осадками разных видов. Толщина снежного покрова за этот период достигла 10 сантиметров.
Всего за семь дней с улиц вывезли почти 10 тысяч кубических метров снега, сообщает «Петербургский дневник».
Кроме того, в ходе этих работ было собрано свыше 1 200 кубометров мусора и около 500 тонн смета. Очистка проходит поэтапно: в первую очередь техника выходит на центральные проспекты и крупные дороги, чтобы не допустить транспортных заторов. После этого уборочные машины появляются на небольших улицах и в переулках.
Мониторинг ситуации продолжается, чтобы своевременно реагировать на складывающиеся погодные условия.
Ранее сообщалось, что дворники очищают подходы к станциям метро.