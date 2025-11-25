Борода, костюм и… 300 тысяч: сколько зарабатывают петербургские Деды Морозы

А вот женский труд на празднике оценивается скромнее.

Декабрь — время чудес, сверкающих елок и, конечно же, Дедов Морозов. Но для некоторых жителей Петербурга это еще и время внушительных заработков.

Аниматоры, облачающиеся в пушистые костюмы и накладные бороды, могут рассчитывать на доход в 200–300 тысяч рублей.

Эта сумма сопоставима с зарплатой квалифицированного IT-специалиста, что заставляет задуматься: готовы ли петербуржцы нацепить бороду ради такого заработка?

IT-зарплаты под мешком подарков: кто готов стать новогодним миллионером?

Сумма заработка, как отмечается, напрямую зависит от количества отработанных часов и числа заказов. В предновогодний период спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки достигает пика, превращая сезонную подработку в весьма прибыльное занятие.

Если же речь идет о роли Снегурочки, то доход, как правило, значительно скромнее — от 70 до 90 тысяч рублей. Такая разница в оплате вызывает закономерные вопросы у горожан, порождая оживленные дискуссии.

Трезвый Дед Мороз — почти миллионер: скрытые грани предновогодней подработки

Некоторые комментарии в сети отражают скептическое отношение к данной сфере:

«Если Дед Мороз — курьер, то почти миллионер» — пишет один из пользователей.

Другой добавляет с долей иронии:

«И ещё хорошо бы, чтобы они были ещё трезвыми».

Это говорит о том, что ожидания от профессионалов новогоднего фронта зачастую идут вразрез с реальностью, а иногда и с самими законами физики — ведь “трезвый” Дед Мороз, кажется, приобретает особый статус.

«Как вычисляют, кто сколько заработает?» — загадка новогоднего «чеса»

Вопросы о методах расчета доходов аниматоров также остаются открытыми.

«Мне вот интересно всегда.. как вычисляют.. кто сколько заработает? Откуда эти суммы?» — задается вопросом один из комментаторов, выражая общее любопытство.

Новогодний «чес», как его называют, действительно выгоден аниматорам: за один выезд они могут брать от 5 тысяч рублей. Однако, как выясняется, не все готовы к такой интенсивной работе.

Заработок с бородой: готовы ли петербуржцы к костюмированному марафону?

Профессия Деда Мороза требует не только артистизма, но и выносливости, умения работать в условиях повышенного стресса и, как подчеркивают некоторые, соблюдать режим.

Работа аниматора — это марафон, который длится ровно до полуночи 31 декабря, после чего желающих найти «миллионера» в красной шубе становится значительно меньше.

Высокие заработки привлекают, но готовы ли петербуржцы к столь костюмированным испытаниям?