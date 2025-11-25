Охота запрещена, но легенды живут: можно ли встретить настоящих моржей под Петербургом

В ноябре отмечается День моржа — праздник, призванный привлечь внимание к сохранению этих удивительных арктических гигантов. Несмотря на развитие науки, вокруг моржей до сих пор витает немало мифов.

Один из них, к примеру, связан с тем, что этих животных можно встретить неподалеку от Санкт-Петербурга. Павел Глазков, известный биолог и автор блога о природе «Каждой твари по паре», проливает свет на правду и легенды моржовой жизни.

«Почему для Дня моржа выбрана именно эта дата? Весной и летом моржи держатся на лежбищах, а в конце ноября начинается их миграция на льды, где самки приносят потомство. К этим важным датам и приурочен праздник», — поясняет биолог.

Арктические гиганты и климатические вызовы

Именно во время перехода с берега на лед моржи особенно уязвимы. В последнее время, как отмечает Павел Глазков, из-за глобального потепления ледовый покров становится менее прочным, а местами вообще не образуется.

В результате моржам приходится оставаться на побережье круглый год. Это создает большую опасность для детенышей: на суше самки и новорожденные могут стать легкой добычей для белых медведей.

Россия — страна двух подвидов: кто эти властелины бивней?

В России обитает два подвида моржей — тихоокеанский и атлантический. Тихоокеанские моржи, насчитывающие порядка 200 тысяч особей, являются самыми многочисленными и живут в Чукотском и Беринговом морях.

Атлантический подвид, хотя и насчитывает всего около 20 тысяч особей, в середине XX века находился на грани исчезновения. Благодаря общим усилиям его удалось сохранить. Атлантические моржи обитают в Баренцевом и Карском морях.

Ближе всего к нашим широтам этих животных замечали всего несколько раз, несмотря на сообщения «очевидцев». Так, в 2018 году впервые за два столетия их обнаружили в Белом море.

Позднее, в 2022-м, моржиху-путешественницу зафиксировали в 35 километрах от Ленобласти.

«Иными словами, это пока разовые случаи, за которыми, тем не менее, очень интересно наблюдать», — подчеркивает биолог.

«Ходящий на зубах»: анатомия и образ жизни

Слово «морж» в переводе с древнегреческого означает «ходящий на зубах». Речь идет о бивнях — удлиненных верхних клыках, которые есть и у самцов, и у самок, хотя у самцов они крупнее.

Бивни служат моржу опорой при передвижении по льду и суше: животное цепляется ими за поверхность и подтягивает свое массивное тело.

Кроме того, бивни используются для защиты от врагов — белых медведей и косаток, для выяснения отношений на лежбище, а также для взрыхления дна в поисках пищи.

Основной рацион моржей составляют придонные беспозвоночные, хотя некоторые особи могут охотиться на рыбу, птиц и даже тюленей.

Морж — крупнейший представитель ластоногих в Северном полушарии. Самцы могут достигать веса до четырех тонн, а длина их бивней — до метра.

Размножаются моржи медленно: самки приносят первого детеныша в возрасте около пяти лет, а затем рожают всего одного моржонка раз в 3–4 года. Беременность длится до 15 месяцев.

Новорожденный весит около 70 кг при длине тела порядка метра и остается с матерью до трех лет. В природе моржи живут в среднем до 40 лет.

Богатая вокализация и строгий запрет на охоту

Общение моржей основано на зрении, осязании, обонянии и звуках. Эти животные обладают богатой вокализацией: они издают лающие, хрюкающие, щелкающие и свистящие звуки как на суше, так и под водой.

Особенно разнообразны их песни в брачный период, который длится с января по март. Самцы в это время, привлекая самок, издают мелодичные звуки, напоминающие перезвон колокольчиков.

Моржи занесены в Красную книгу России, и охота на них запрещена. Исключение составляют строго лимитированные квоты для коренных народов Севера, для которых добыча моржа — часть традиционного уклада.