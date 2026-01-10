12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся

Сотрудники Петербургского зоопарка сообщили, что 12 января учреждение не примет посетителей. В этот день учреждение закроют для проведения санитарных мероприятий. Пресс-служба подчеркнула:
Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады видеть вас в другие дни.
Посетить зоопарк обычно можно ежедневно с десяти утра до восьми вечера. Такое расписание действует во все остальные дни, кроме санитарных. О возможных изменениях в графике сотрудники напоминают заранее.
Ранее стало известно, что Борис Пиотровский рассказал о реставрации зоопарка и появлении новой территории.
Обновление инфраструктуры позволит сделать пространство более комфортным для животных и гостей. Новая площадка станет частью этой работы.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».