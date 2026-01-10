Городовой / Город / 12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что скрывали руины Петербурга: Следственный комитет начал расследование загадочного сноса Город
Клиники под контролем: в России проследят за больницами, где делают аборты Город
Погода вышла на смену раньше будильника: петербуржцам готовят отрезвляющую встряску Город
Учёба за счёт гигантов: крупные технологические компании России оплатят подготовку будущих специалистов Город
Что ждет кошельки петербуржцев в 2026 году: зарплаты сбавят темп, но это еще не все Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся

Опубликовано: 10 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся
12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В учреждении запланирована генеральная уборка и санитарная обработка помещений.

Сотрудники Петербургского зоопарка сообщили, что 12 января учреждение не примет посетителей. В этот день учреждение закроют для проведения санитарных мероприятий. Пресс-служба подчеркнула:

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Мы будем рады видеть вас в другие дни.

Посетить зоопарк обычно можно ежедневно с десяти утра до восьми вечера. Такое расписание действует во все остальные дни, кроме санитарных. О возможных изменениях в графике сотрудники напоминают заранее.

Ранее стало известно, что Борис Пиотровский рассказал о реставрации зоопарка и появлении новой территории.

Обновление инфраструктуры позволит сделать пространство более комфортным для животных и гостей. Новая площадка станет частью этой работы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью