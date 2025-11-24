Петр I оставил россии «секретное оружие»: тайное строение в Петербурге, которое напугало Европу

Он стал первым в России сухим доком — и до сих пор скрывает инженерные чудеса Петра.

В начале XVIII века Пётр I решил, что у новой морской столицы должна быть своя "мастерская для кораблей". Так на острове Котлин началось строительство первого в России сухого дока — места, где суда могли ремонтировать, полностью осушив вокруг них воду.

По легенде, сам император придумал систему откачки воды: ветряные мельницы крутили насосы, которые осушали огромную камеру. Для своего времени это было техническое чудо — в Европе подобные сооружения только появлялись.

Тридцать лет до идеала

К 1722 году был проложен канал, но на этом работы не закончились. Стены укрепляли, отводные ходы перестраивали, механизмы совершенствовали — и всё, чтобы док выдержал натиск Балтийского моря.

Сам Пётр не дожил до открытия: торжественно Петровский док заработал лишь в 1752 году при Елизавете Петровне. Тогда его называли "морским чудом": гранитные стены, ворота, насосы и целый комплекс для обслуживания флота.

Позже сюда доставили из Шотландии паровую машину, которая справлялась с осушением за девять дней вместо двух месяцев.

От мастерской империи до музея будущего

Док работал больше двух с половиной веков — вплоть до 2006 года, пока не был закрыт на реставрацию. За это время через него прошли сотни кораблей — от деревянных фрегатов до современных судов.

Сегодня попасть внутрь нельзя: он скрыт за заборами и строительными лесами. Но с Докового моста можно увидеть массивные ворота и бассейн — следы одной из самых амбициозных задумок Петра.

После восстановления здесь планируют открыть музей, посвящённый истории кораблестроения и затонувшим судам.