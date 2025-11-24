Городовой / Общество / Какие вещи стеснялись покупать жители Ленинграда: с этими покупками из универмагов выходили с красным лицом
Какие вещи стеснялись покупать жители Ленинграда: с этими покупками из универмагов выходили с красным лицом

Опубликовано: 24 ноября 2025 15:00
советский универмал
Какие вещи стеснялись покупать жители Ленинграда: с этими покупками из универмагов выходили с красным лицом
Фото: Городовой.ру

Людям было морально тяжело признавать, что они им необходимы.

В стране, где публичная скромность была нормой, некоторые вполне бытовые товары превращались в испытание. Вот что считалось самым неловким на прилавках.

Презервативы

«Резиновое изделие №2» продавалось свободно, но покупка превращалась в мини-драму: мужчины краснели перед фармацевтами, а женщины боялись сплетен. Большие закупки — например, для научных целей — вызывали у продавцов искренние подозрения.

Женская гигиена

До 1980-х одноразовые прокладки почти не встречались. Женщины использовали марлю и вату, а появившиеся позже прибалтийские наборы покупали тайком — особенно в маленьких городах.

Сигареты для женщин

Женщина с пачкой «Примы» считалась нарушительницей нравственности. Многие просили мужей и друзей покупать сигареты за них, чтобы не «засветиться» у киоска.

Женское бельё

Особенно неловко было мужчинам. Иностранные бюстгальтеры и комбинации доставали «по блату», а покупка выглядела как тайная спецоперация.

Средства от геморроя

Суперстеснительный товар. Люди предпочитали брать вазелин или мази «для вида», чтобы не выдать истинную проблему.

Препараты от венерических заболеваний

Настоящий страх: лечение требовало отчётов, партнёрских списков и разбирательств. Поэтому лекарства пытались купить негласно через медсестёр или знакомых.

Клизмы

Пугали внешним видом и значением. Многие предпочитали народные методы — только бы не стоять с резиновой грушей у прилавка.

Коротко: стыд в СССР был не только моральной нормой, но и малой социальной драмой, разыгрывающейся в аптеке и магазине.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
