Городовой / Общество / Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эквилибрист устроил представление над студёной водой канала Грибоедова: один неверный шаг — и ледяная купель Город
Налепили с нарушением: проверка выявила в Петербурге бракованные пельмени (скрытые добавки, субпродукты и недовес) Общество
Они спасали корабли веками — теперь стоят здесь: музей в Петербурге, который нельзя пропустить Город
«Дорога жизни» переживет второе рождение: реконструкцию в Ленобласти хотят закончить к 2027 году Город
Под землёй уже зима: в Петербурге проверили, выдержит ли метро морозы Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем

Опубликовано: 23 ноября 2025 11:00
руки крем
Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем
Фото: Городовой.ру

Ваши поры не скажут спасибо.

«Городовой» спросил у дерматолога и трихолога клиники docmed Екатерины Кандинской, можно ли зимой пользоваться обычным кремом для рук прямо на улице — и правда ли, что это только ухудшает состояние кожи. Ответ оказался менее очевидным, чем кажется.

По словам специалиста, кожа на холоде переживает сразу несколько стрессов: низкие температуры, ветер, сухой воздух и резкие перепады. Поэтому ей действительно нужен уход, но применять крем «как придётся» — ошибка.

«Обычный крем для рук действительно может помочь в борьбе с сухостью кожи. Однако наносить обычный увлажняющий крем для рук на улице или непосредственно перед выходом не рекомендуется».

Почему? Причины вполне физиологичные:

  • в таких кремах всегда есть вода, а частички воды на морозе могут «замерзать» в коже, провоцируя повреждения
  • эффект может стать обратным: сухость, стянутость, шелушение
  • увлажняющий крем на морозе нарушает терморегуляцию кожи, усиливая дискомфорт

Как ухаживать за руками зимой правильно

Дерматолог советует перейти на специальные средства:

  • cold cream — формулы без воды, созданные именно для холода; наносить их нужно за 15–20 минут до выхода
  • перчатки — обязательны, это базовая защита
  • дома следить за микроклиматом: влажность 40–60 %, температура до 22 °С
  • не сидеть рядом с камином, батареей и обогревателем, которые пересушивают кожу
  • для мытья рук использовать гели-синдеты, а не обычное мыло
  • при домашних делах надевать хлопковые перчатки под резиновые, чтобы уменьшить контакт с водой и бытовой химией

Итог простой: крем зимой — да, но не любой и не в любой момент. Чтобы руки не страдали, уход должен учитывать погоду, а не мешать ей.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью