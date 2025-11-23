Мажете руки кремом на улице? Фатальная ошибка обернется проблемами со здоровьем

«Городовой» спросил у дерматолога и трихолога клиники docmed Екатерины Кандинской, можно ли зимой пользоваться обычным кремом для рук прямо на улице — и правда ли, что это только ухудшает состояние кожи. Ответ оказался менее очевидным, чем кажется.
По словам специалиста, кожа на холоде переживает сразу несколько стрессов: низкие температуры, ветер, сухой воздух и резкие перепады. Поэтому ей действительно нужен уход, но применять крем «как придётся» — ошибка.
«Обычный крем для рук действительно может помочь в борьбе с сухостью кожи. Однако наносить обычный увлажняющий крем для рук на улице или непосредственно перед выходом не рекомендуется».
Почему? Причины вполне физиологичные:
- в таких кремах всегда есть вода, а частички воды на морозе могут «замерзать» в коже, провоцируя повреждения
- эффект может стать обратным: сухость, стянутость, шелушение
- увлажняющий крем на морозе нарушает терморегуляцию кожи, усиливая дискомфорт
Как ухаживать за руками зимой правильно
Дерматолог советует перейти на специальные средства:
- cold cream — формулы без воды, созданные именно для холода; наносить их нужно за 15–20 минут до выхода
- перчатки — обязательны, это базовая защита
- дома следить за микроклиматом: влажность 40–60 %, температура до 22 °С
- не сидеть рядом с камином, батареей и обогревателем, которые пересушивают кожу
- для мытья рук использовать гели-синдеты, а не обычное мыло
- при домашних делах надевать хлопковые перчатки под резиновые, чтобы уменьшить контакт с водой и бытовой химией
Итог простой: крем зимой — да, но не любой и не в любой момент. Чтобы руки не страдали, уход должен учитывать погоду, а не мешать ей.