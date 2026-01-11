Мухи, крошки и кальян в углу: сохранятся ли ваши зубы после обеда в этой «легендарной» столовой Петербурга

Кулинарный триллер с мухами и подгоревшим тестом.

Санкт-Петербург, город изысканных ресторанов и атмосферных кафе, хранит и свои гастрономические тайны — те самые демократичные заведения, чьи отзывы на онлайн-картах вызывают настоящий когнитивный диссонанс.

Одна туристка, оказавшаяся в Северной столице, обратила внимание на неприметную столовую на Боровой улице, 59-61.

Рейтинг 4,4 на основе более тысячи оценок — это магнит для тех, кто ищет острых ощущений в повседневной еде.

Интерьер, оставляющий липкое послевкусие

Женщина пишет, что вид на зал сразу задает тон предстоящему обеду. Интерьер в четырех стенах “уже с порога оставляет липкое ощущение”.

Линия раздачи, нагроможденная разнообразием, соседствует с подозрительно грязным холодильником для напитков и салатов. Многие столы “с крошками и неубранной посудой”.

Атмосферу дополняют облупившиеся красно-чёрные кожаные диванчики, которые, кажется, “явно перевидали многое на своём веку”. Присутствие кальяна в углу наводит на размышления о личном времени сотрудников, ведь в меню столовой кальяны не значатся.

Обслуживание: подозрение и микроволновка

Обслуживание, как ни парадоксально, оперативное — во многом благодаря помощи микроволновки. Женщина на раздаче не скрывает своего интереса:

“Интересуется, почему я ничего не поела, а затем спрашивает, зачем я всё фотографирую”.

Масштабное меню и алкогольная экзотика

Меню столовой на Боровой заслуживает отдельного упоминания — оно действительно масштабное. Десять супов, десяток гарниров, пятнадцать салатов, стейки, шашлыки, тефтели в разных соусах — неясно, когда кухня успевает всё это готовить.

Цены вызывают удивление своей доступностью: самые дорогие позиции, вроде жаркого из свинины или куриной ножки с картошкой, стоят всего 180 рублей.

Находкой для демократичного заведения является наличие пива в ассортименте — редкость, учитывая, что алкоголь в городе официально продают только с 11 утра.

Гастрономический эксперимент: пять блюд и одно разочарование

Чтобы проверить, насколько правдивы слухи о “хрусте вареной мухи”, на свой страх и риск заказаны пять позиций.

Салат по-русски (80 рублей): Здесь он представлен как смесь свеклы, капусты, моркови и огурцов. Вердикт неутешителен:

“Все овощи размякшие и заветренные – одним словом, уставшие”.

Уставшие настолько, что “давно впитали её [соль] без следа”. Пресный, резиновый, безвкусный — оценка 2 из 5.

Борщ (99 рублей): Главный фокус проверки — обнаружение насекомых.

“Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как я пристально изучаю этот борщ на предмет варёных мух”.

Мух найдено не было, зато борщ оказался произведением печальным: разваренные в кашу овощи, пара кусочков мяса и “абсолютно безликий, никакущий бульон”. Оценка 2 из 5.

Жаркое (свинина, 180 рублей): Внешность обманчива. Подлива по вкусу напоминает воду, а картофель и мясо требуют соли, которая не поможет им избежать превращения в кашицу.

“Приготовить жаркое так плохо – это особый подвид мастерства, а точнее, его отсутствия”.

Оценка 2 из 5.

Пицца (60 рублей): Это не пицца, а “сплющенное недоразумение”, кусок “позавчерашнего теста”. На нем застыли “неопознанные объекты чего-то, похожего на продукты”. Безвкусно, никак — оценка 2 из 5.

Пирожок с ветчиной и сыром (55 рублей): Единственный съедобный экземпляр. Тесто липнет, сыр и ветчина сомнительного качества, но “это хотя бы можно есть, в отличие от прошлых блюд”.

Однако доедать его не захотелось из-за “странного послевкусия”. Оценка женщины 3 из 5.

Итоги: безопасность ценой вкуса

Общий чек за обед из пяти блюд и напитка составил 624 рубля. Несмотря на жуткие слухи, варёных мух обнаружено не было, а персонал оказался приветливым.

Важно отметить: ваш опыт посещения данного заведения может отличаться от описанного. Рецензия россиянки также противоречит массовым хорошим отзывам, потому вам стоит опираться только на собственные ощущения.

