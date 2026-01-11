Почему по всей России отказались от меховых шапок, хотя на Западе они - хит сезона

Многие пытаются объяснить внезапный отказ от меховых шапок в начале XXI века гуманными соображениями — якобы люди стали “больше любить и жалеть животных”.

Однако такой ответ не выдерживает критики. Те, кто раньше предпочитал мех, зачастую продолжают его носить, сохраняя шубы и полушубки.

Разница заключается именно в головных уборах, которые практически исчезли из гардероба, уступив место другим аксессуарам.

Климат, цены и мифы о звероводстве

Дело, вопреки распространенному мнению, не только в потеплении климата. Безусловно, в мегаполисах вроде Москвы или Петербурга можно быстро “нырнуть в метро и там согреться”.

Но в более северных городах, где спасение от мороза возможно лишь при наличии теплой шапки, отказ от меха выглядел бы нелогичным.

Нельзя списать исчезновение шапок на экономические факторы 90-х. Да, в этот период звероводство переживало упадок, однако не настолько глубокий, чтобы полностью лишить страну меха.

Более того, запасы уже произведенных шапок были значительны и могли бы обеспечить потребности населения на многие годы.

Цены также не стали решающим фактором — на рынке даже появлялись дешевые, хоть и сомнительные, варианты из меха домашних животных, которые, впрочем, быстро вышли из моды.

Революция кроя: как капюшон перевернул правила игры

Основная и самая неочевидная причина забвения меховых шапок кроется в изменении стандарта верхней одежды, доминировавшего в советское время.

“Посмотрите на старые фото: у верхней одежды нет капюшонов, только воротники, да и то такие, что шею приходилось дополнительно защищать шарфами и горжетками”.

В условиях, когда защита головы и ушей была критически важна, а альтернатив практически не существовало, меховые шапки становились необходимостью для сохранения здоровья.

Для женщин существовал вязаный платок — вариант, который, как отмечается, нравился “только бабушкам, а модницам моложе 80-ти — нет”. Для мужчин же аналогов теплой меховой шапки не было вовсе.

Удобство как главный аргумент

Переломный момент наступил с началом 90-х, когда на рынке появилась альтернативная одежда — в частности, пуховики. Эти новые модели верхней одежды, снабженные капюшонами, кардинально изменили подход к теплу.

“В девяностые начала появляться альтернативная одежда, в том числе пуховики с капюшонами, которые, будучи накинуты поверх вязаной шапки, вполне хорошо защищали от ветра и холода”.

Пуховики оказались не только практичнее и дешевле, но и комфортнее в носке по сравнению с тяжелыми шерстяными пальто и полушубками, которые, по иронии судьбы, также часто не имели капюшонов.

Появление удобной, многофункциональной верхней одежды, которая сама по себе решала проблему защиты головы, сделало громоздкие меховые головные уборы избыточными.

“Вот большинство и отказалось от меховых шапок. В начале нулевых они уже стали редкостью”, — констатирует наблюдение о резком изменении модных тенденций.

