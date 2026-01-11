Легенда двора: как пенсионер из Петербурга превращает зиму в сказку уже 16 лет подряд

В Петербурге уже шестнадцать лет один из местных жителей, которому сейчас 69 лет, занимается созданием скульптур из снега во дворе своего дома.
На изготовление одной фигуры у него уходит, по его словам, обычно два-три дня, а восстановление иногда занимает несколько дней больше. О своём увлечении он поделился в ходе беседы с журналистами.
Идея лепить снежные фигуры, как говорит автор, возникла у него неожиданно. Владимир рассказал 78.ru:
«На этом месте, где стоит Никольский собор, дворники намели кучу, набросали, я ходил, ходил, смотрел. Сделал башенку с пушкой.
Потом пошел дальше, еще одну башню сделал, потом их соединил, сделал крепость, здоровую такую, в общем такой большой комплекс»
Мастер неоднократно сталкивался с тем, что некоторые фигуры разрушались из-за вандалов. Владимир отметил, что за свой труд он был удостоен медали “За заслуги перед Приморским районом”.
В ближайшее время он планирует создать композицию, напоминающую деревянные церкви Кижей, прямо во дворе своего дома.
Ранее в Петербурге за сутки высота выпавшего снега увеличилась до 12,7 сантиметра. Эти погодные условия способствуют созданию новых ледяных и снежных построек.
