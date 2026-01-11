Городовой / Город / Легенда двора: как пенсионер из Петербурга превращает зиму в сказку уже 16 лет подряд
Легенда двора: как пенсионер из Петербурга превращает зиму в сказку уже 16 лет подряд

Опубликовано: 11 января 2026 22:18
 Проверено редакцией
Global Look Press / Dmitry Chasovitin

Владимир отмечен медалью за вклад в развитие Приморского района.

В Петербурге уже шестнадцать лет один из местных жителей, которому сейчас 69 лет, занимается созданием скульптур из снега во дворе своего дома.

На изготовление одной фигуры у него уходит, по его словам, обычно два-три дня, а восстановление иногда занимает несколько дней больше. О своём увлечении он поделился в ходе беседы с журналистами.

Идея лепить снежные фигуры, как говорит автор, возникла у него неожиданно. Владимир рассказал 78.ru:

«На этом месте, где стоит Никольский собор, дворники намели кучу, набросали, я ходил, ходил, смотрел. Сделал башенку с пушкой.
Потом пошел дальше, еще одну башню сделал, потом их соединил, сделал крепость, здоровую такую, в общем такой большой комплекс»

Мастер неоднократно сталкивался с тем, что некоторые фигуры разрушались из-за вандалов. Владимир отметил, что за свой труд он был удостоен медали “За заслуги перед Приморским районом”.

В ближайшее время он планирует создать композицию, напоминающую деревянные церкви Кижей, прямо во дворе своего дома.

Ранее в Петербурге за сутки высота выпавшего снега увеличилась до 12,7 сантиметра. Эти погодные условия способствуют созданию новых ледяных и снежных построек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
