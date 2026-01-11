Как не превратить деликатесы в пищевые опасности: хитрости хранения «капризных» продуктов раскрыли эксперты

Плоды авокадо, бананы, зелёные культуры и различные ягоды часто входят в повседневный рацион, однако они отличаются коротким сроком годности.

Уже через сутки после покупки некоторые из них могут стать непригодными для употребления или просто забыться на дальней полке холодильника.

Чтобы снизить риск выбрасывать испорченные продукты и разумно тратить деньги, специалисты советуют уделять больше внимания их выбору и последующему хранению.

Финансовый консультант сервиса "Пакет" компании X5 Ольга Матвеева в интервью Life.ru объяснила, как правильно обращаться с такими "капризными" товарами.

Для авокадо рекомендуется приобретать продукты на развес и выбирать их разной спелости: спелый авокадо должен слегка пружинить под пальцами, а недозрелый – дозреть при комнатной температуре.

После того как мякоть разрезанного плода обработана лимонным соком и обёрнута пищевой плёнкой, она дольше остаётся свежей, но запасаться большими объёмами не стоит из-за их ограниченного срока хранения.

Бананы советуют держать порознь, то есть разделять гроздь на отдельные плоды и оборачивать стебель каждой плёнкой, чтобы замедлить их созревание.

Оставлять их в холодильнике не рекомендуется: от холода кожура быстро темнеет. Для хранения подойдёт тёмное сухое место в комнате, а приобретать бананы стоит в количестве, которого хватит на два-три дня.

Ягодам нужно обеспечить хорошую вентиляцию, выбирать следует упаковки с отверстиями или брать их на развес.

После возвращения домой мыть их сразу не стоит — сначала лучше перебрать и избавиться от испорченных, затем убрать в холодильник в коробку с бумажным полотенцем.

Летом предпочтительнее брать свежие ягоды, а в холодное время — использовать замороженные варианты.

Свежую зелень удобно хранить, если поставить в банку с водой и прикрыть сверху пакетом или обернуть во влажное полотенце и положить в холодильник.

Более долговечны растения в горшочках; при покупке лучше выбирать упаковки, которые стоят в глубине полки, там зелень сохраняется лучше. Также полезно следить за скидками на такие продукты.

Покупка «капризных» продуктов требует не объёма, а расчёта. Чем точнее спланировано меню, тем меньше риск, что продукты испортятся.

Такой подход помогает сократить пищевые отходы и сэкономить семейный бюджет, — подчеркнула Ольга Матвеева.

