В феврале и марте россиян порадуют мини-каникулы: кто и почему отдохнёт дольше
Опубликовано: 11 января 2026 17:34
 Проверено редакцией
Ближайшие выходные будут на День защитника Отечества и Международный женский день.

В феврале и марте 2026 года для граждан России будут установлены по три выходных дня, приуроченных к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что такие длинные выходные станут возможны благодаря переносу некоторых дней отдыха в течение года, без увеличения общего числа праздничных дней.

Никаких новых государственных праздников не появится, а распределение рабочих и нерабочих дней сохранится сбалансированным. В 2026 году праздник 23 февраля приходится на понедельник.

Россияне смогут отдохнуть с 21 по 23 февраля включительно, после чего рабочая неделя сократится до четырех дней.

Международный женский день в 2026 году совпадает с воскресеньем, поэтому официальные нерабочие дни будут с 7 по 9 марта, включая понедельник. После этих трех дней отдыха трудовая неделя также составит четыре рабочих дня.

Ранее в социальных сетях появлялась информация, что в 2026 году суммарно выходных наберётся почти четыре месяца.

Автор:
Юлия Аликова
