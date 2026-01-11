Смрад, восковые фигуры и секретная жижа в бутылке: что скрывает «Музей бомжей» на Гороховой

Музей открылся 1 апреля на Гороховой, 31. Создатели называют его "антологией бродяжничества" — попыткой рассказать о том, как в России жили люди без дома от средневековья до конца XX века.
Экспозицию составляют восковые фигуры, помещённые в исторические сценки:
- постоялец ночлежки XIX века;
- советский бездомный в тюремной камере;
- типажи 1990-х.
У каждой фигуры есть имя — деталь, которая делает образы менее обезличенными. Часть экспозиции посвящена и истории создания благотворительной организации "Ночлежка".
Самый необычный элемент — запахи
Посетителей запускают небольшими группами. Экскурсовод передаёт склянки с запахами, которые, по словам организаторов, сопровождают жизнь бездомных.
Это не художественный образ, а попытка показать бытовую сторону темы. Состав внутри склянок не раскрывают, подчёркивая, что это часть попытки показать бытовую сторону темы.
Эта часть вызывает больше всего реакций — от удивления до неловкости. Но именно она, по замыслу авторов, помогает почувствовать, что бездомность — это не абстракция, а повседневность, которую обычно не замечают.
Почему музей вызывает обсуждения
Формат проекта — спорный. Одни видят в нём важную попытку проговорить трудную тему. Другие — риск превращения человеческой беды в аттракцион.
При этом музей не скрывает своей цели: рассказать историю без приукрашиваний и напомнить, что за любыми статистиками и отчётами стоит конкретная человеческая жизнь.