Эйфель строил не только башню: французский след в Петербурге — один из главных мостов города

Если в Петербурге и есть мост с настоящей «парижской» биографией, то это Троицкий. Он стоит на одном из самых парадных видов города — между Марсовым полем и Петроградской стороной — но его главная интрига спрятана не в панорамах, а в бумагах конца XIX века: в конкурсе, который вывел на Неву имя Гюстава Эйфеля.

Связь с Эйфелем: мост, который мог быть "от Эйфеля"

В 1892 году город объявил международный конкурс на проект постоянного Троицкого моста. И первый приз получила фирма А. Г. Эйфеля — за проект под девизом "Минор".

То есть "связь с Эйфелевой башней" тут не в легендах и не в декоративных совпадениях, а в факте: именно Эйфель оказался победителем конкурса на проект моста для Петербурга.

Но победа в конкурсе не означала автоматического строительства: город мог выбрать другой вариант — и выбрал.

Кто построил Троицкий мост на самом деле

В итоге контракт на строительство получила французская фирма "Батиньоль" (Société de Construction des Batignolles): именно по её проекту мост и был возведён в 1897–1903 годах (при участии русских инженеров и с требованием использовать российские материалы и рабочую силу).

По-хорошему, Троицкий мост — это "французская инженерия + петербургская школа контроля и вкуса": проект корректировали и сопровождали российские специалисты, а художественную часть внимательно "держала в руках" Академия художеств.

Закладка как дипломатическое шоу

Закладка моста в августе 1897 года была событием не только строительным, но и политическим: на церемонии присутствовали Николай II и президент Французской республики Феликс Фор.

Так что "французскость" Троицкого — ещё и про эпоху сближения России и Франции: мост буквально закладывали как символ нового времени.

Почему он выглядит так "по-парижски"

У Троицкого моста узнаваемая эстетика рубежа веков: модерн в решётках, фонарях и деталях, тонкая графика металла, "городская парадность" без тяжеловесности. На это работали и французские архитекторы, оформлявшие художественные элементы, и российская комиссия, следившая, чтобы декор не спорил с конструкцией.