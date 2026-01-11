Почему промедление опасно: как одна ошибка сбережёт ваши деньги от преступников

Специалисты МВД рекомендуют воздерживаться от перехода по ссылкам из сомнительных сообщений для предотвращения попыток мошенничества.

Министерство внутренних дел России опубликовало рекомендации для граждан, которые случайно предоставили мошенникам данные к своим личным учетным записям.

Как отмечается в сообщении управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, эти меры помогут минимизировать риск дальнейших потерь. Основные правила опубликованы на официальном канале ведомства.

Среди первых шагов специалисты советуют немедленно обратиться в обслуживающий банк, чтобы приостановить действие банковской карты, если её сведения были раскрыты.

Сразу после этого рекомендуется сменить пароль не только в скомпрометированной учетной записи, но и во всех других сервисах, где вы применяли такой же или схожий пароль. В ведомстве подчеркивают: это критически важно.

В дальнейшем стоит включить дополнительную проверку при входе в аккаунты — так называемую двухфакторную аутентификацию.

Также специалисты МВД советуют проверить устройства и учетные записи, где вы уже вошли в систему, чтобы обнаружить возможные несанкционированные сеансы.

Если взлому подверглись мессенджеры или страницы в социальной сети, желательно уведомить об этом своих знакомых.

Для снижения вероятности новых попыток мошенничества следует отказаться от перехода по ссылкам из подозрительных писем или сообщений.

Особое внимание стоит уделять безопасности паролей. Эксперты рекомендуют придумывать разные сложные комбинации для каждого сайта, пользоваться специальными программами для их хранения, а также проверять, кто именно отправил вам письмо или ссылку.

