Городовой / Город / Как петербургские коммунальщики обхитрили снег: транспорту не страшна метель
Как петербургские коммунальщики обхитрили снег: транспорту не страшна метель

Опубликовано: 11 января 2026 17:13
 Проверено редакцией
В Комитете по транспорту сообщили, что работа городского транспорта в Санкт-Петербурге успешно справилась с недавними сложными погодными условиями.

В Петербурге транспортная система продолжает выполнять свои задачи несмотря на сложности, вызванные сильными снегопадами.

За прошедшие 10 и 11 января ни один маршрут наземного транспорта не был отменён. По сообщению комитета по транспорту, работа по удалению снега продолжается без перерывов.

Круглосуточная очистка объектов транспорта в городе проводится десятками сотрудников. Оперативный штаб помогает координировать усилия всех ответственных служб и учреждений.

Как отметил врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, несмотря на испытания, связанные с циклоном «Фрэнсис», транспортная структура справляется с поставленными задачами.

«Транспортный блок справился с погодными испытаниями, которые создал циклон “Фрэнсис”», — сообщил Ваньчков.

Руководителям транспортных организаций поручено продолжать контроль за ситуацией на линиях. В частности, перевозчики должны следить за работой автобусов, поддерживать необходимую температуру в салонах и своевременно информировать диспетчеров о нечищенных остановках.

По информации городских властей, дополнительных мер также потребовали проверка организации выпуска подвижного состава и готовность в кратчайшие сроки мобилизовать силы на уборку снега.

Такая работа будет вестись на протяжении всей неблагоприятной погоды.

Автор:
Юлия Аликова
Город
