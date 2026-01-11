Как петербургские коммунальщики обхитрили снег: транспорту не страшна метель

В Петербурге транспортная система продолжает выполнять свои задачи несмотря на сложности, вызванные сильными снегопадами.
За прошедшие 10 и 11 января ни один маршрут наземного транспорта не был отменён. По сообщению комитета по транспорту, работа по удалению снега продолжается без перерывов.
Круглосуточная очистка объектов транспорта в городе проводится десятками сотрудников. Оперативный штаб помогает координировать усилия всех ответственных служб и учреждений.
Как отметил врио председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, несмотря на испытания, связанные с циклоном «Фрэнсис», транспортная структура справляется с поставленными задачами.
«Транспортный блок справился с погодными испытаниями, которые создал циклон “Фрэнсис”», — сообщил Ваньчков.
Руководителям транспортных организаций поручено продолжать контроль за ситуацией на линиях. В частности, перевозчики должны следить за работой автобусов, поддерживать необходимую температуру в салонах и своевременно информировать диспетчеров о нечищенных остановках.
По информации городских властей, дополнительных мер также потребовали проверка организации выпуска подвижного состава и готовность в кратчайшие сроки мобилизовать силы на уборку снега.
Такая работа будет вестись на протяжении всей неблагоприятной погоды.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».