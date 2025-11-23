Будут ли петербуржцам платить надбавки к пенсии, как в Москве? Горожан ждут приятные перемены

«Городовой» уточнил у эксперта по пенсиям Александра Михалева, могут ли в Петербурге появиться московские доплаты — те самые, о которых так часто спрашивают в соцсетях. Ответ получился двойственным: часть мер уже работает, но аналога московской надбавки в городе пока нет.
По словам Михалева, в Петербурге сейчас не существует отдельной городской выплаты по образцу московской, но регион всё-таки предоставляет ряд мер поддержки, о которых знают далеко не все.
Что уже есть для пенсионеров в Петербурге
Главное — автоматическая надбавка по уходу после 80 лет. Она назначается без заявлений: пенсионеру исполняется 80 — выплата включается сама.
Михалев уточняет: «В Санкт-Петербурге и Ленинградской области число получателей надбавки по уходу среди пенсионеров старше 80 лет выросло на 230 тысяч человек».
Также в городе работают региональные меры поддержки — доплаты за стаж, льготы по ЖКХ, социальные выплаты и адресная помощь. Они зависят от категории пенсионера и стажа работы.
Что обсуждается, но пока не принято
Самый обсуждаемый пункт — федеральный законопроект, который может снизить возраст назначения надбавки.
Вариант, внесённый в Госдуму, выглядит так:
- с 70 лет — +100 % к страховой пенсии,
- с 80 лет — +200 %,
- с 90 лет — +300 %.
Но перспективы туманны. Михалев отмечает, что представители комитета по труду сомневаются в принятии именно этой редакции: слишком много вопросов к юридической части и бюджету.