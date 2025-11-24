Городовой / Город / Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение

Опубликовано: 24 ноября 2025 12:15
Дворы Певческой капеллы
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение
Городовой ру

Именно здесь начиналась история первого хора новой столицы.

Если заглянуть с Большой Конюшенной в узкий проход между домами, можно не сразу понять, что это место — одно из старейших музыкальных адресов Петербурга.

Здесь, во дворах Капеллы, когда-то готовили певчих для придворного хора — того самого, который по указу Петра I должен был сопровождать службы и торжества нового города.

От хора к капелле

С тех пор прошло три века. Придворный хор стал Государственной академической капеллой — старейшим музыкальным коллективом России.
Его история уходит корнями ещё во времена Ивана III, но именно в Петербурге он обрёл дом и голос, став музыкальным символом императорского двора.

Архитектура тишины

Современные здания Капеллы на Мойке и Большой Конюшенной построены в 1886–1889 годах по проекту Леонтия Бенуа. Архитектор сумел создать ансамбль, в котором всё подчинено звуку: залы с идеальной акустикой, дворы, где стены "отражают" голос, не искажая его.

С тех времён участок почти не изменился — всё те же клиновидные дворы, выложенные камнем, где даже шаги звучат мягко.

Когда музыка остаётся

Сегодня во дворах Капеллы всё ещё слышны репетиции и голоса хора. Здесь проходят концерты, фестивали, занятия студентов Академии. Пространство, где когда-то готовили певчих для императорского двора, остаётся живым — местом, где сохраняют традицию русской хоровой школы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью