Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение

Если заглянуть с Большой Конюшенной в узкий проход между домами, можно не сразу понять, что это место — одно из старейших музыкальных адресов Петербурга.
Здесь, во дворах Капеллы, когда-то готовили певчих для придворного хора — того самого, который по указу Петра I должен был сопровождать службы и торжества нового города.
От хора к капелле
С тех пор прошло три века. Придворный хор стал Государственной академической капеллой — старейшим музыкальным коллективом России.
Его история уходит корнями ещё во времена Ивана III, но именно в Петербурге он обрёл дом и голос, став музыкальным символом императорского двора.
Архитектура тишины
Современные здания Капеллы на Мойке и Большой Конюшенной построены в 1886–1889 годах по проекту Леонтия Бенуа. Архитектор сумел создать ансамбль, в котором всё подчинено звуку: залы с идеальной акустикой, дворы, где стены "отражают" голос, не искажая его.
С тех времён участок почти не изменился — всё те же клиновидные дворы, выложенные камнем, где даже шаги звучат мягко.
Когда музыка остаётся
Сегодня во дворах Капеллы всё ещё слышны репетиции и голоса хора. Здесь проходят концерты, фестивали, занятия студентов Академии. Пространство, где когда-то готовили певчих для императорского двора, остаётся живым — местом, где сохраняют традицию русской хоровой школы.