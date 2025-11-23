Русскую закуску придумали бояре и цари: бармен рассказал, почему в старых кабаках никогда не кормили

В российской культуре закуска под алкоголь кажется абсолютной нормой. Но «Городовой» узнал, что изначально её... не существовало.
Более того — её намеренно запрещали. И именно этот парадокс превратил русскую закуску в мощный гастрономический ритуал, которого нет ни в одной другой стране.
Шеф-бармен Touche Илья Иваненко вспоминает, что ещё историк Иван Прыжов описывал удивительную традицию царских кабаков: еда там отсутствовала принципиально. Причина прозаична — государство получало доход с продажи водки и не хотело, чтобы люди «заедали» и пили меньше.
«История русской закуски — это драма с остросоциальным сюжетом», — говорит бармен.
По его словам, феномен «питья всухую» сформировал культуру, где закуска возникла не как сопровождение, а как противодействие кабацкой аскезе.
Когда невозможно было перекусить в трактире, люди начали устраивать застолья дома. Именно там родилась классика — соленья, мочёные яблоки, капуста, пряности, жирные закуски. Эти продукты идеально сочетались с крепким алкоголем и одновременно «спасали» организм.