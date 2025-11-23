Городовой / Город / Новый дворец под Петербургом: построен не царём, но роскошнее царских
Новый дворец под Петербургом: построен не царём, но роскошнее царских

Опубликовано: 23 ноября 2025 09:15
Дворец
Новый дворец под Петербургом: построен не царём, но роскошнее царских
Городовой ру

В тихой Вырице стоит дворец, который легко принять за новую резиденцию Романовых.

Если вы думали, что дворцы с мраморными лестницами, каменными рыцарями и парком с фонтанами остались в XVIII веке — добро пожаловать в Вырицу. На берегу реки Оредеж стоит роскошный Васильевский дворец, построенный не царями и не придворными архитекторами, а в начале XXI века — и, тем не менее, выглядящий так, будто его перенесли прямо из эпохи расцвета русского барокко.

Современный… но будто из прошлого

Дворец вырос в 2005–2006 годах. Архитектор — Игорь Гремицкий, который решил создать не копию, а визуальный и эмоциональный «отголосок» Екатерининского дворца в Пушкине. Здесь применяли натуральные материалы и старинные производственные техники. В итоге — это фактически единственный настоящий мраморный дворец, построенный в XXI веке в Ленинградской области.

Интерьеры впечатляют масштабом: потолки до 14 метров, мозаичные полы из мрамора площадью более 600 м², массивные колонны, лестницы, каминные порталы, целые стены из камня, и — главная "точка восторга" — чёрные пятиметровые рыцари-скульптуры, встречающие гостей на галерее второго уровня.

Парадный парк и царские акценты

Территория дворца — почти квадрант 400 × 400 метров с регулярным парком, фонтанами, мраморными фигурами, пушками, беседкой и даже собственной вертолётной площадкой.

Перед парадным входом стоит символическая композиция: ангел-хранитель поддерживает Николая II и осеняет крестом — жест, одновременно посвящённый и династии, и памяти истории, и личной идее создателя.

Кому принадлежит этот "необарочный" оазис?

Проект заказал и финансировал уроженец Вырицы — бизнесмен Сергей Васильев, один из известных братьев Васильевых. Их инициалы «СВВ» можно увидеть прямо над парадным входом. Сегодня дворец используют как представительную резиденцию для важных гостей и закрытых мероприятий.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
