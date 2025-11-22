Реликвия Эрмитажа, которую революция не уничтожила — ищите у метро «Нарвская»

Если пройти по проспекту Стачек и заглянуть в Сад 9 января, можно заметить необычную деталь, которая явно выглядит "не отсюда": высокая ажурная чугунная ограда, похожая на музейный экспонат под открытым небом. И действительно — это оригинальные решётки сада у Зимнего дворца, созданные для императорской резиденции в конце XIX века, а позже перенесённые на юг Петербурга после революции.
Как выглядела ограда у Зимнего
Проект создал архитектор Роман Мельцер, один из крупнейших мастеров эпохи, работавший в стиле декоративного модерна с отсылкой к барокко.
Ковку выполнил знаменитый мастер Фридрих (Фома) Энгельсон, привёзший рабочие артели и оборудование специально ради этой работы.
Это была ручная художественная ковка из лучшего металла — без штампов и прессов, каждая деталь — индивидуальная, от листьев до императорских вензелей и двуглавых орлов.
Ограда произвела такой фурор, что её часть отправили на Всемирную выставку в Париже 1900 года, где она получила высшую награду.
Как императорский символ стал частью рабочего района
После революции массивная ограда с имперской символикой оказалась неуместной у Зимнего. Весной 1920 года её демонтировали в ходе массового субботника — символически, публично и с идеологическим смыслом.
Часть звеньев удалось сохранить, и несколько лет спустя их решили использовать повторно, но уже в новом контексте — как ограду Сада 9 января. Так императорская ковка стала частью пространства, посвящённого памяти рабочих и жертв событий 1905 года.
Что видим сегодня
В Саду 9 января сохранились оригинальные звенья той самой ограды.
Да, без золочёных орлов и монограмм, но с прежней пластикой линий, ковкой вручную и художественным уровнем, которым Петербург славился в эпоху империи.
В конце XX — начале XXI века проводилась крупная реставрация: элементы снимали, реконструировали по сохранившимся образцам, фотографиям и чертежам. Сейчас это редчайший пример авторской дворцовой ковки, который можно рассмотреть буквально вплотную, без билетов и экскурсионных ограничений.