Одним махом: Минтранс объявил о полномасштабных работах на всей высокоскоростной магистрали Петербург—Москва

В 2026 году начнётся активное строительство высокоскоростной линии, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Этот масштабный проект охватит весь маршрут будущей магистрали.
На первом этапе основное внимание уделят завершению работ на участке между Зеленоградом и Тверью, где к испытаниям подготовят новый российский скоростной поезд, сообщает ТАСС.
Министр транспорта России Андрей Никитин пояснил, что запланировано проведение строительных работ по всей трассе.
Также он отметил необходимость завершить работы на пилотной части маршрута, для которой отведён приоритет. На этом отрезке железной дороги запустят тестовые поездки отечественного состава нового поколения.
Длина всей линии составит около 700 километров, маршрут пролегает через шесть российских регионов. По прогнозу, к 2030 году число пассажиров между двумя столицами увеличится до 23 миллионов человек в год. Запроектировать и возвести дорогу планируется с 2024 по 2028 годы.
Окончание строительства намечено на 2028 год, тогда же линию введут в эксплуатацию. На следующий год — 2026 — компания «Российские железные дороги» предусмотрела значительное финансирование строительства.
