Вынужденная задержка в небе: какой необычной помощью могут воспользоваться петербуржцы, застряв в аэропорту
Вынужденная задержка в небе: какой необычной помощью могут воспользоваться петербуржцы, застряв в аэропорту

Опубликовано: 9 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Жителям Санкт-Петербурга напомнили о правилах получения компенсации и порядке действий в случае задержки авиарейса.

Пассажирам Санкт-Петербурга напомнили, как действовать при задержке вылета, а также разъяснили обязанности авиаперевозчиков в подобной ситуации.

Особое внимание обратили на ключевой аспект: при возникновении задержки у пассажира есть право отказаться от поездки.

В этом случае перевозчик обязан вернуть всю сумму за билет, независимо от его категории — даже если он считался невозвратным, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Кроме того, если по причине ожидания пассажир понёс финансовые убытки, возможно требовать компенсацию расходов и возмещение нанесённого морального вреда.

Для этого необходимо направить официальную претензию в адрес авиакомпании.

В период ожидания рейса компания обязана бесплатно предоставить определённые услуги. Если ожидание длится более двух часов, пассажирам положены напитки, а также возможность совершить два звонка или отправить два сообщения по электронной почте. При задержке свыше четырёх часов добавляется горячее питание.

Если задержка затягивается, перевозчик должен организовать размещение в гостинице и транспортировку пассажиров в аэропорт и обратно.

Все эти услуги не оплачиваются клиентом. Перечень подобных обязательств закреплён правилами предоставления услуг воздушными перевозками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
