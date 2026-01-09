Вынужденная задержка в небе: какой необычной помощью могут воспользоваться петербуржцы, застряв в аэропорту

Пассажирам Санкт-Петербурга напомнили, как действовать при задержке вылета, а также разъяснили обязанности авиаперевозчиков в подобной ситуации.
Особое внимание обратили на ключевой аспект: при возникновении задержки у пассажира есть право отказаться от поездки.
В этом случае перевозчик обязан вернуть всю сумму за билет, независимо от его категории — даже если он считался невозвратным, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
Кроме того, если по причине ожидания пассажир понёс финансовые убытки, возможно требовать компенсацию расходов и возмещение нанесённого морального вреда.
Для этого необходимо направить официальную претензию в адрес авиакомпании.
В период ожидания рейса компания обязана бесплатно предоставить определённые услуги. Если ожидание длится более двух часов, пассажирам положены напитки, а также возможность совершить два звонка или отправить два сообщения по электронной почте. При задержке свыше четырёх часов добавляется горячее питание.
Если задержка затягивается, перевозчик должен организовать размещение в гостинице и транспортировку пассажиров в аэропорт и обратно.
Все эти услуги не оплачиваются клиентом. Перечень подобных обязательств закреплён правилами предоставления услуг воздушными перевозками.
