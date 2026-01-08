Городовой / Город / Прощай, вековая громада: как в Петербурге исчезает здание с секретами советской науки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой Город
На Савушкина ночь стала ярче: что изменило прогулки по улице в Петербурге Город
Дорога с подвохом: гениальный обман РЖД с путями в Петербург позволяет сэкономить миллионы Город
Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры Город
Шашлык без вреда: врач раскрыла неожиданные секреты стройности к лету Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Прощай, вековая громада: как в Петербурге исчезает здание с секретами советской науки

Опубликовано: 8 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Прощай, вековая громада: как в Петербурге исчезает здание с секретами советской науки
Прощай, вековая громада: как в Петербурге исчезает здание с секретами советской науки
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отказал в присвоении зданию статуса объекта культурного наследия.

На Втором Муринском проезде приступили к демонтажу здания, в котором некогда размещался Всесоюзный научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности.

На территории, где располагался бывший институт с колоннами и зелёная зона, планируют построить новый жилой комплекс высотой в 13 этажей.

Многие жители этого района и специалисты по городскому развитию выражают опасения по поводу изменений, которые повлечёт новое строительство, полагая, что новостройка изменит характер квартала.

Эти вопросы неоднократно поднимались как в личных обращениях, так и публичных обсуждениях.

В пресс-службе Следственного комитета России 78.ru сообщили, что все работы осуществляются по закону и соответствуют действующим разрешениям.

Девелопер получил необходимое право на возведение многоквартирного дома, срок которого истекает 30 декабря 2027 года.

Организация-застройщик располагает всеми согласованиями, выданными муниципальными надзорными органами, а также разрешениями на ограждение территории и демонтаж старого объекта.

Мнения горожан и экспертов продолжают широко обсуждаться в социальных сетях и общественных объединениях.

Демонтаж здания сопровождался комментариями в защиту исторического облика района, однако решения уполномоченных ведомств остались неизменными.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью