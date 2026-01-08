Прощай, вековая громада: как в Петербурге исчезает здание с секретами советской науки

На Втором Муринском проезде приступили к демонтажу здания, в котором некогда размещался Всесоюзный научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности.
На территории, где располагался бывший институт с колоннами и зелёная зона, планируют построить новый жилой комплекс высотой в 13 этажей.
Многие жители этого района и специалисты по городскому развитию выражают опасения по поводу изменений, которые повлечёт новое строительство, полагая, что новостройка изменит характер квартала.
Эти вопросы неоднократно поднимались как в личных обращениях, так и публичных обсуждениях.
В пресс-службе Следственного комитета России 78.ru сообщили, что все работы осуществляются по закону и соответствуют действующим разрешениям.
Девелопер получил необходимое право на возведение многоквартирного дома, срок которого истекает 30 декабря 2027 года.
Организация-застройщик располагает всеми согласованиями, выданными муниципальными надзорными органами, а также разрешениями на ограждение территории и демонтаж старого объекта.
Мнения горожан и экспертов продолжают широко обсуждаться в социальных сетях и общественных объединениях.
Демонтаж здания сопровождался комментариями в защиту исторического облика района, однако решения уполномоченных ведомств остались неизменными.
