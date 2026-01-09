Петербург на праздники: аншлаг у туристов, штиль у цен на отели

За бронью жилья на время новогодних выходных впереди других городов оказались Санкт-Петербург, Москва и Казань.
Северная столица вновь заняла первое место по числу заявок. На этот раз Петербург подтвердил статус города, куда стремятся чаще всего на зимние каникулы.
Несмотря на явное лидерство по популярности, стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге сохраняется ниже, чем в Москве, сообщает ТАСС.
Так, в Петербурге средний показатель равен 6,2 тысячи рублей, а в столице — 7,5 тысячи рублей. Существенный рост спроса в течение года был зафиксирован в Краснодаре, где число бронирований увеличилось на 50 процентов благодаря восстановлению работы аэродрома.
Крупные города, ставшие выбором многих на праздники, включают Сочи, Калининград и Кисловодск, а также Тюмень, Псков, Ярославль, Великий Новгород и Кострому.
В их число вошла и Великий Устюг — давнее место паломничества в резиденцию Деда Мороза. В этот раз повышенное внимание туристов также получила Кострома, которую называют родиной Снегурочки.
Петербуржцы в преддверии праздников делились планами по бюджету в социальных сетях. Горожане сообщили, что собираются потратить на развлечения и подарки почти 30 тысяч рублей в среднем.
Эти цифры иллюстрируют готовность жителей крупнейших городов отметить начало года ярко и с размахом.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».