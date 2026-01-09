Городовой / Город / Петербуржцы у «Горьковской» наткнулись на «угощение» от догхантеров: мясо нафаршировано рыболовными крючками
Опубликовано: 9 января 2026 01:30
 Проверено редакцией
На Петроградской стороне обнаружено мясо с рыболовными крючками, оставленное в снегу догхантерами.

В Александровском парке в Петроградском районе Санкт-Петербурга был отмечен новый случай распространения опасных для животных мясных изделий, в которые спрятаны острые рыболовные крючки.

Об этом стало известно после того, как во время прогулки хозяин собаки заметил, что его питомец тянется к сугробу, и вовремя остановил животное, достав из-под снега такое опасное «угощение», сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По словам жителей района, подобные инциденты происходят периодически. Несколько лет назад некоторые собаки уже получали травмы из-за разбросанных кем-то мясных изделий с крючками.

Личность того, кто занимается приготовлением и распространением этих опасных предметов, пока не установлена.

В социальных сетях владельцы домашних животных призывают друг друга быть особенно осторожными во время прогулок на улице.

Собачники советуют внимательно следить за тем, чтобы питомцы не подбирали с земли подозрительные объекты. Местные жители надеются, что недобросовестного человека удастся вычислить.

Автор:
Юлия Аликова
Город
