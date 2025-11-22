Без взмаха палочки: Мастранджело — о том, как оркестр начинает звучать, стоит ему лишь подумать

Фабио Мастранджело, художественный руководитель музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, поделился в эфире телепередачи «Открытая студия» особенностями взаимодействия с коллективом оркестра. По словам маэстро, его взаимопонимание с музыкантами стало идеальным в тот момент, когда он осознал: дирижёр ничто без своего ансамбля. Мастранджело подчеркнул, что отношение к оркестру должно быть бережным, ведь именно через музыкантов он выражает собственные идеи.

— Через них ты можешь воплощать то, что у тебя внутри. Если думать об этом, то очень странная профессия. Ты можешь во время репетиции давать какие-то инструкции голосом, а во время концерта всё, у тебя глаза, брови, руки, тело, — поделился Фабио Мастранджело.

Маэстро рассказал, что порой происходят необычные моменты: лишь стоит ему что-то помыслить — и коллектив начинает играть иначе, чем на репетиции. По его словам, нередко на самом концерте приходит озарение, до этого недоступное даже при многократном исполнении произведения.

— Во время концерта вдруг какое-то прозрение, вдруг ты неожиданно для себя понимаешь то, что во время репетиции не было тебе понятно, даже если ты исполнял симфонию, оперу сотни раз. «Ударит» тебя во время исполнения, и ты начинаешь думать: «Мне необходимо реализовать это, но мы так не репетировали». И иногда ты только начал думать — и уже слышишь, что музыканты играют, не как репетировали, — рассказал Мастранджело.

Важным этапом в карьере Мастранджело стал переезд в Россию в 2002 году. Тогда он дебютировал на сцене Михайловского театра, руководя постановками «Травиаты» и Реквиема Верди. С 2013 года он возглавляет Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина, одновременно являясь главным дирижёром его симфонического и камерного оркестров.

Мастранджело родился в итальянском Бари и приступил к обучению игре на фортепиано в пять лет под руководством отца. Потом окончил консерваторию в родном городе, затем учился в Женеве и в Лондонской королевской академии музыки. Он совершенствовал своё мастерство на курсах у Альдо Чикколини, Сеймура Липкина, Пауля Бадура-Скоды.

Перечень наград и профессиональных успехов дирижёра впечатляет:

I премия на конкурсах пианистов в Озимо (1980) и Риме (1986);

дважды финалист престижного международного конкурса дирижёров имени Марио Гузеллы в Италии (1993, 1995);

основатель камерного оркестра «Виртуозы Торонто» (1996–2003);

художественный руководитель фестиваля «Звезды Шайи» во Франции (2001–2006);

обладатель премий правительства Санкт-Петербурга за проекты 2017, 2021 и 2023 годов;

лауреат премии Triumph International (2018), Международной Пушкинской премии («Искусство», 2023), награды «Звезда академика Д. С. Лихачёва» (2019);

президент собственного фонда поддержки музыкального искусства (с 2015 года).

Будучи музыкальным руководителем, Мастранджело осуществил постановки «Дон Паскуале» в 2018 году, «Летучей мыши» в 2020-м, «Волшебной флейты» в 2021-м, «Травиаты» в 2022 году на сцене своего театра. В 2022 году под его управлением зрители услышали концертную версию оперы Пуленка «Груди Тиресия». В ноябре 2023 года в Эрмитажном театре была представлена премьера оперы Массне «Манон» в его постановке.