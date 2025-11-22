Колючий деликатес заманил черноголовых красавцев в Петербург: прилетели за семенами репейника

В одном из районов Санкт-Петербурга очевидцы обратили внимание на небольших ярко раскрашенных птиц — черноголовых щеглов. Они собирались стайками, чтобы полакомиться семенами репейника. Эти птицы были замечены в Яблоновском саду.

Щеглы считаются одними из самых нарядных птиц, встречающихся в этом регионе. Окрас этих пернатых сочетает в себе белый, жёлтый, красный и каштановый оттенки, что отмечает биолог Павел Глазков. В комментарии в одной из популярных социальных сетей он пояснил, что видовое название связано с тёмной «шапочкой» на голове, а также с красной маской на лице птицы.

Примечательно, что самцы и самки этого вида почти не различаются по внешности. Глазков отметил: щеглы обитают в городе круглый год, но чаще всего их можно рассмотреть в конце осени. Именно в этот период птицы объединяются в небольшие группы и ищут любимое лакомство — семена репейника — в городских парках и скверах.