Городовой / Город / Ноябрь унес с прилавков Петербурга товары на 700 тысяч: куда они пропали?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Без взмаха палочки: Мастранджело — о том, как оркестр начинает звучать, стоит ему лишь подумать Город
«Трасса вообще каток, жесть»: под Усть-Лугой фуры не удержались — массовое ДТП Город
Колючий деликатес заманил черноголовых красавцев в Петербург: прилетели за семенами репейника Город
Угон без угонщиков: пожилой петербуржец разыграл исчезновение машины ради 14 млн страховки — и был задержан Город
Подводный ломбард Северной столицы: со дна вытащили самокаты, оружие и телевизоры Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Ноябрь унес с прилавков Петербурга товары на 700 тысяч: куда они пропали?

Опубликовано: 22 ноября 2025 23:00
Ноябрь унес с прилавков Петербурга товары на 700 тысяч: куда они пропали?
Ноябрь унес с прилавков Петербурга товары на 700 тысяч: куда они пропали?
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online

В результате рейдов в Санкт-Петербурге были изъяты нелегальные товары на сумму 700 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге с 11 по 19 ноября организовали мероприятия, направленные против несанкционированной торговли. За девять дней оформленн 51 протокол об административных нарушениях.

В результате у нарушителей было изъято имущество на сумму 736,2 тысячи рублей.

Среди изъятых товаров оказались цветы, фрукты и овощи, а также игровые автоматы, сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Ведомство подчеркнуло, что мероприятия по профилактике нелегальной торговли продолжатся и в дальнейшем.

Осенью подобные рейды проходили у ряда станций метро, включая «Дыбенко» и «Пионерскую». Тогда было составлено свыше 30 административных протоколов. Общая стоимость изъятых предметов тогда превысила 600 тысяч рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью