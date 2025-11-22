Ноябрь унес с прилавков Петербурга товары на 700 тысяч: куда они пропали?

В Санкт-Петербурге с 11 по 19 ноября организовали мероприятия, направленные против несанкционированной торговли. За девять дней оформленн 51 протокол об административных нарушениях.
В результате у нарушителей было изъято имущество на сумму 736,2 тысячи рублей.
Среди изъятых товаров оказались цветы, фрукты и овощи, а также игровые автоматы, сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.
Ведомство подчеркнуло, что мероприятия по профилактике нелегальной торговли продолжатся и в дальнейшем.
Осенью подобные рейды проходили у ряда станций метро, включая «Дыбенко» и «Пионерскую». Тогда было составлено свыше 30 административных протоколов. Общая стоимость изъятых предметов тогда превысила 600 тысяч рублей.