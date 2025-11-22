Городовой / Город / «Трасса вообще каток, жесть»: под Усть-Лугой фуры не удержались — массовое ДТП
«Трасса вообще каток, жесть»: под Усть-Лугой фуры не удержались — массовое ДТП

Опубликовано: 22 ноября 2025 23:32
Очевидец сообщил, что на этом участке дороги из-за сильной обледенелости автомобиль плохо останавливается.

Вблизи Усть-Луги в Ленинградской области сегодня произошла серьёзная авария с участием легковых автомобилей и грузовиков. Инцидент случился на проезжей части приблизительно в трёх-четырёх километрах от Котельского. Несколько транспортных средств после столкновения оказались на обочине с заметными повреждениями.

Информация о состоянии участников дорожного происшествия и точных обстоятельствах выясняется. Один из автомобилистов, оказавшийся на месте, отметил трудности с управлением машиной из-за обледеневшей дороги. Он рассказал:

«Трасса вообще каток, жесть. Размотались тут очень сильно люди. Сейчас сам еле оттормозился — хорошо, мужик за километр до аварии всем машет, чтобы останавливались. Я его увидел, тормознул, а машина-то не тормозится, несёт».

Последствия аварии осложнили движение в этом районе, на электронной карте отмечено, что движение стало затруднённым, участок обозначен красным цветом. По словам очевидцев, дорожные условия были крайне опасными. Непосредственно перед местом аварии один мужчина специально предупреждал водителей, чтобы избежать новых столкновений.

В последнее время число происшествий на данном направлении увеличилось.

Автор:
Юлия Аликова
Город
