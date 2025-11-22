Городовой / Город / Угон без угонщиков: пожилой петербуржец разыграл исчезновение машины ради 14 млн страховки — и был задержан
Угон без угонщиков: пожилой петербуржец разыграл исчезновение машины ради 14 млн страховки — и был задержан

В отношении 71-летнего мужчины начато расследование по подозрению в совершении мошенничества.

Пожилой житель Петербурга был задержан сотрудниками полиции по подозрению в инсценировке кражи автомобиля ради получения страховых денег. Как сообщили представители регионального управления МВД, речь идёт о мужчине в возрасте 71 года.

Инцидент произошёл летом: пенсионер сообщил в полицию, что его автомобиль марки Toyota исчез у дома на Колхозной улице в посёлке Горелово, что в Красносельском районе города. По сведениям владельца, стоимость машины составляла 14,5 миллиона рублей.

После получения заявления правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупных размерах. Однако позже оперативникам удалось выяснить, что потерявший автомобиль гражданин сам организовал исчезновение транспорта. Сотрудники уголовного розыска установили, что его цель — получить страховую выплату, превышающую 14 миллионов рублей.

В связи с открывшимися обстоятельствами полицейские переквалифицировали дело: теперь пенсионеру вменяется попытка мошенничества, связанного со страхованием. Возбуждено новое уголовное разбирательство по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент поиски исчезнувшей Toyota продолжаются. Представители МВД отмечают, что расследование не завершено.

