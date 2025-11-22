Городовой / Общество / Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс, а кто заплатит? Петербуржцам рассказали, как выбить компенсацию за травму
Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс, а кто заплатит? Петербуржцам рассказали, как выбить компенсацию за травму

Опубликовано: 22 ноября 2025 11:00
человек упал
Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс, а кто заплатит? Петербуржцам рассказали, как выбить компенсацию за травму
Фото: Городовой.ру

С первым снегом число несчастных случаев вырастет.

С первым снегом в Петербурге приходит и ежегодная лотерея: дойдёшь ли до дома на ногах или рухнешь на льду, как начинающий фигурист. «Городовой» выяснил, могут ли горожане рассчитывать на компенсацию, если всё-таки не удержались на обледенелом тротуаре.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник подтверждает: вопреки распространённому мифу, взыскать компенсацию вполне реально — даже в крупном городе, где снег падает быстрее, чем его успевают убирать.

Юрист объясняет: в Петербурге действуют чёткие регламенты по уборке снега и льда, город выделяет средства на реагенты, а территории поделены по зонам ответственности. За одни участки отвечает ТСЖ, за другие — администрация района. Если обязанности не выполнены, а человек получил травму — это уже основание для иска.

Но в таких делах главная сложность — доказательства.

«Основная сложность по таким делам — в доказательствах причинно-следственной связи. Ну и, конечно, в сумме возмещаемого вреда, который в ряде случаев может достигать сотен тысяч рублей», — отмечает адвокат.

Есть и ситуации, когда компенсацию не получить. Если человек упал, будучи навеселе, поскользнулся в лесопарковой зоне, где уборка не предусмотрена, или решил пробежаться по спортивной площадке, ответственность с города снимается:

«Вероятность возмещения минимальная, так как вина городской служб в этом случае отсутствует».

Вывод простой: если травма произошла на тротуаре, который должны были очистить, шанс получить компенсацию есть. Но придётся запастись доказательствами — фото места падения, медицинскими документами и, по возможности, свидетелями.

Игорь Мустафин Федор Никонов
