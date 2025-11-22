Хотели сэкономить на новогодней ёлке? Петербуржцам за самовольный сруб грозит не только штраф, но и кое-что пострашнее

Новости по теме

Украшали подъезд к Новому году? За это теперь можно схлопотать штраф до 15 тысяч рублей — и не только

Перейти

Волшебный город, 20-ти метровая натуральная ель и световые тоннели: Новый год в Петербурге начнется в ноябре

Перейти

«Уже попадает под уголовную ответственность»: где не стоит загорать и как не получить штраф за солнечные ванны

Перейти

Штрафы и конфискации покажутся пустяком: в Петербурге предлагают новое наказание за фальсификат

Перейти

Оливье не родился в Ленинграде: что ели на Новый год до «шубы» и икры?

Перейти