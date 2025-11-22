Хотели сэкономить на новогодней ёлке? Петербуржцам за самовольный сруб грозит не только штраф, но и кое-что пострашнее

Петербургские леса в декабре превращаются в карантинную зону для всех, кто решает «съездить за ёлочкой сам». И, как выяснил «Городовой», такая экономия может обойтись куда дороже покупки самой пушистой датской пихты на рынке.
Управляющий партнёр Адвокатского бюро Москвы, кандидат юридических наук Елена Сенина объяснила, что даже один незаконно спиленный ствол попадает сразу под два кодекса — административный и уголовный.
По словам Сенииной, для физлиц штраф за незаконный сруб составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компаний — суммы совсем другого масштаба: от 200 до 700 тысяч. И это только начало — незаконно срубленная ель в любом случае подлежит конфискации.
«Есть случаи привлечения к уголовной ответственности… Существует такая статья 260 Уголовного кодекса.
Если стоимость незаконно срубленной ели превышает 5000 рублей, либо рубка производилась в значительном размере, то есть несколько елей срублено, то дело может быть квалифицировано как уголовное преступление».
В такой ситуации «лесная романтика» превращается в уголовное дело:
- штраф до 300 тысяч рублей (и да, это уже судимость),
- а в особо тяжёлых случаях — лишение свободы до двух лет, которое обычно отбывают в колонии-поселении.
Итог простой: ёлка, срубленная в лесу, может оказаться самой дорогой в вашей жизни. Лучше выбрать легальный пункт продаж — и встречать Новый год, не заглядывая в Уголовный кодекс.