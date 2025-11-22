Снега — крохи, льда — с лихвой: Петербург проснётся с гололедицей на дорогах и тротуарах

В субботу в Санкт-Петербурге сохранится влияние циклона, который перемещается в северо-восточном направлении по территории Европейской части России. Специалист из центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ожидается в основном облачная погода, к вечеру возможны кратковременные прояснения. Небольшие осадки в виде снега и дождя будут идти преимущественно утром, а на проезжей части и тротуарах возможна гололедица.
Температура воздуха в городе составит от 0 до плюс 2 градусов, а в Ленинградской области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Преобладающий ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и достигнет 762 миллиметров ртутного столба.
Воскресенье, по прогнозу синоптиков, пройдет в условиях отсутствия значительных осадков, однако гололед сохранится. Ночью ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, днем воздух прогреется до одного-трех градусов выше нуля.