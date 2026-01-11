Маленькая Италия в большом Петербурге: откуда в городе появилась улица, отсылающая к Римской империи

Ни итальянцев, ни посольств, ни кафе с пастой здесь никогда не было.

Итальянская улица проходит через самый "культурный" центр Санкт-Петербурга — от канала Грибоедова к Фонтанке, пересекая площадь Искусств и Манежную площадь. Для приезжего название звучит как намёк на диаспору, посольства или хотя бы модные кафе. Но никакого "итальянского квартала" здесь никогда не было.

Дворец, которого больше нет

Название улице дали в 1739 году — по Итальянскому дворцу, стоявшему неподалёку. Этот дворец строили «на итальянский манер», вдохновляясь увеселительными загородными домами Южной Европы. Он выглядел экзотично по меркам тогдашнего Петербурга и сразу стал ориентиром — настолько заметным, что его имя перешло на улицу.

Сам дворец не пережил XIX век: обветшавшее здание разобрали, а на его месте позже появился Екатерининский институт. Название же оказалось куда долговечнее архитектуры.

Большая и Малая Италия

Во второй половине XIX века Итальянскую улицу даже делили надвое. С 1871 по 1902 год она называлась Большой Итальянской, а нынешняя улица Жуковского — Малой Итальянской. Город рос, уточнял масштабы — и "итальянская" тема оказалась удобной для навигации.

Потерять имя — и вернуть его

В 1923 году улицу переименовали в честь комиссара Александра Ракова — как и многие топонимы, она стала "идеологической". Лишь в 1991 году ей вернули историческое название.

Сегодня Итальянская снова звучит так, как задумывалось почти три века назад, — напоминая не о стране, а о петербургской привычке называть места по исчезнувшим ориентирам.