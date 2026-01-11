Городовой / Город / Три ложки и пучок зелени: какие простые продукты врач советует для волшебного преображения после каникул
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Три ложки и пучок зелени: какие простые продукты врач советует для волшебного преображения после каникул

Опубликовано: 11 января 2026 18:27
 Проверено редакцией
Три ложки и пучок зелени: какие простые продукты врач советует для волшебного преображения после каникул
Три ложки и пучок зелени: какие простые продукты врач советует для волшебного преображения после каникул
Городовой ру

Специалисты рекомендуют включать в рацион несладкие кисломолочные продукты и цельнозерновые крупы, среди которых овсянка, гречка и бурый рис.

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.ru» о продуктах, которые способствуют восстановлению пищеварения и стабилизации веса после новогодних застолий.

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить овощам, содержащим много клетчатки. В этот перечень входят капуста, свёкла, кабачки, тыква, брокколи и морковь.

Эксперт отмечает, что организму для возвращения к нормальному состоянию не требуются жёсткие ограничения.

Достаточно вновь придерживаться привычного рациона, увеличив потребление воды, клетчатки и белка. Овощи рекомендуется употреблять в запечённом, тушёном или приготовленном на пару виде — так они лучше всего переносятся после переедания.

Помимо этого, Гузман советует включать в меню кисломолочные продукты без добавления сахара, а также цельнозерновые каши, такие как овсянка, гречка и бурый рис.

При выборе овсянки предпочтение стоит отдавать сортам типа геркулес или монастырской крупы. Восстановлению обмена веществ и снижению тяги к сладкому также способствуют белковые продукты с низким содержанием жира.

В этот список входят:

  • рыба;
  • яйца;
  • индейка;
  • курица;
  • бобовые.
«Белок поддерживает мышечную массу, ускоряет восстановление обмена веществ, снижает тягу к сладкому», — подчеркнула Екатерина Гузман.

Ранее в СМИ обсуждали, почему при избыточном весе не стоит сразу увеличивать физическую нагрузку.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью