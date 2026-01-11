Три ложки и пучок зелени: какие простые продукты врач советует для волшебного преображения после каникул

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала «Газете.ru» о продуктах, которые способствуют восстановлению пищеварения и стабилизации веса после новогодних застолий.
По словам специалиста, особое внимание стоит уделить овощам, содержащим много клетчатки. В этот перечень входят капуста, свёкла, кабачки, тыква, брокколи и морковь.
Эксперт отмечает, что организму для возвращения к нормальному состоянию не требуются жёсткие ограничения.
Достаточно вновь придерживаться привычного рациона, увеличив потребление воды, клетчатки и белка. Овощи рекомендуется употреблять в запечённом, тушёном или приготовленном на пару виде — так они лучше всего переносятся после переедания.
Помимо этого, Гузман советует включать в меню кисломолочные продукты без добавления сахара, а также цельнозерновые каши, такие как овсянка, гречка и бурый рис.
При выборе овсянки предпочтение стоит отдавать сортам типа геркулес или монастырской крупы. Восстановлению обмена веществ и снижению тяги к сладкому также способствуют белковые продукты с низким содержанием жира.
В этот список входят:
- рыба;
- яйца;
- индейка;
- курица;
- бобовые.
«Белок поддерживает мышечную массу, ускоряет восстановление обмена веществ, снижает тягу к сладкому», — подчеркнула Екатерина Гузман.
