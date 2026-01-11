Петербурженка чудом не подавилась стеклом в хинкали

В еде петербургского ресторана клиентка обнаружила осколок стекла в хинкали.

Жительница Петербурга с супругом заказала ужин из ресторана, но в хинкали вместо начинки попался кусок стекла, информирует «Mash на Мойке». Женщина почувствовала твердый предмет зубами и чудом не проглотила его.

Супруги оперативно связались со службой поддержки ресторана, отправив фото осколка. Администрация предложила компенсацию в виде бонусов, но пара отказалась от такого варианта.

Брат пострадавшей вмешался в ситуацию и добился полного возврата средств за заказ. Теперь он готовит досудебную претензию с требованием моральной компенсации.

