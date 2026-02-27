Городовой / Город / Рекорд сорван: Петербург выдержал 60 дней мороза
Рекорд сорван: Петербург выдержал 60 дней мороза

Опубликовано: 27 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Прервался один из самых длительных безоттепельных периодов за всю историю наблюдений.

Санкт-Петербург едва не установил уникальный рекорд, но разминулся с ним всего на два дня.

По словам главного специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, 27 февраля утром температура в городе поднялась выше нуля — до +0,3°. Это положило конец одному из самых продолжительных периодов без оттепели в истории наблюдений, который длился ровно 60 дней.

Январь 2026-го стал безоттепельным месяцем, подобно январю 1987, 1996, 2004 и 2010 годов. Февраль без положительных температур ранее отмечался в 1985, 1986, 1994 и 2018 годах.

Но чтобы два месяца подряд не было оттепелей — такого в Петербурге не фиксировали минимум 55 лет.

Оттепель, по прогнозам, продержится до понедельника. Потом ночью температура опустится до -1…-6°, а днем поднимется до +1…+4°. Такая погода сохранится как минимум до конца первой декады марта.

Автор:
Юлия Аликова
