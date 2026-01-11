Работа мечты 2026: инженеры, финансисты и медики с ИИ-навыками в лидерах

В 2026 году наиболее устойчивыми и многообещающими окажутся профессии, сочетающие технологии, анализ данных и узкую отрасль. По информации «РИА Новости», сюда входят инженерия, финансы, медицина и торговля.
Кроме «твёрдых» профессиональных компетенций, ключевую роль приобретают «мягкие» навыки, такие как адаптивность, способность к обучению и владение ИИ с другими цифровыми инструментами, отметили в пресс-службе hh.ru.
Высокий спрос сохранится на разработчиков ПО, экспертов по кибербезопасности и аналитиков больших данных.
