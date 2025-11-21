Городовой / Общество / «Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке
«Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке

Опубликовано: 21 ноября 2025 16:30
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Лайфхаки для тесных квартир.

Ограниченное пространство маленькой квартиры — вечная головная боль для многих. Однако, как утверждают эксперты, даже в самых компактных жилищах можно создать функциональное и организованное пространство для хранения.

Организатор пространства Татьяна Бруяко делится секретами, как использовать каждый уголок с максимальной пользой.

«Мертвые» зоны — главный союзник: как обмануть пространство

«Используйте «мертвые» зоны», — советует эксперт в беседе с «Городовой».

Лайфхаки по хранению в маленькой квартире начинаются именно с их освоения.

Магия хранения: лайфхаки для тесных квартир

  • Пространство под кроватью: Это идеальное место для хранения «вакуумных пакетов и низких контейнеров». Здесь можно спрятать сезонные вещи, постельное белье или то, что редко используется.
  • Верх шкафов и антресоли: «Туда отправляются контейнеры с наименее востребованными сезонными вещами». Высокие полки отлично подходят для хранения редко используемых предметов, освобождая основное пространство.
  • Ниша над дверью: «Можно установить узкую полку для коробок». Этот, казалось бы, незначительный участок стены может стать удобным местом для хранения книг, документов или небольших коробок.

Из хаоса в порядок: как организовать хранение в малогабаритке

Можно задействовать б​​​​​алкон или лоджию.

«Используйте высокие узкие шкафы-пеналы. Они не занимают много места, но позволяют хранить все сезонное вне жилой зоны».

Балкон, при правильном обустройстве, может превратиться в настоящее дополнительное хранилище, идеально подходящее для сезонной одежды, спортивного инвентаря или инструментов.

Каждый сантиметр на счету: гениальные решения для маленьких квартир

Новые технологии и продуманные решения помогают сделать хранение максимально эффективным.

«Сфотографируйте содержимое каждой коробки и подпишите ее. Создайте в заметках на телефоне список, где и что лежит. Это сэкономит кучу времени, когда вам срочно понадобится та самая зеленая кофта», – советует Татьяна Бруяко.

Эта простая, но гениальная система позволяет быстро находить нужные вещи, избегая хаоса и беспорядка.

От кровати до балкона: как раскрыть потенциал хранения

Таким образом, даже в самой маленькой квартире можно создать эффективную систему хранения, используя каждый доступный сантиметр. Главное – это осознанный подход к организации пространства и применение «мертвых» зон себе во благо.

Ксения Пронина Федор Никонов
