Неожиданный список: что подорожало в петербургских магазинах

Петростат опубликовал данные о росте цен на продукты питания в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге с декабря 2024 по октябрь 2025 года продукты питания, не включая овощи и фрукты, подорожали на 6,08%. Эти данные обнародовала пресс-служба Петростата.

Говядина подорожала на 7,4%, теперь килограмм стоит 700 рублей. Свинина стала дороже на 9,43% и продаётся по 382 рубля за килограмм. Цена курицы выросла на 2,8%, до 243 рублей за тот же объём.

Покупателям варёная колбаса обходится почти в 700 рублей за килограмм. Литр пастеризованного молока стоит 101 рубль, а творог – 546 рублей за килограмм. За килограмм полутвёрдого сыра сегодня просят 1,1 тысячи рублей.

Однако некоторые продукты стали доступнее. Десяток яиц теперь стоит 113 рублей, картофель можно купить за 43 рубля за килограмм, а килограмм яблок – за 167 рублей. Таким образом, цены на отдельные товары немного снизились.

Минимальная потребительская корзина для одного жителя на месяц в октябре достигла почти 8,5 тысячи рублей. Для сравнения, мясная продукция занимает самую затратную позицию – 3,9 тысячи рублей.

К часто приобретаемым товарам относятся рыба, овощи, молочные изделия, яйца, сахар и сладости.

Цены на каждую из этих категорий продолжают меняться в зависимости от сезона и рыночной ситуации.