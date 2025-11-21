Городовой / Город / С 22 ноября в двух районах Петербурга движение усложнится: какие улицы полностью закроют
С 22 ноября в двух районах Петербурга движение усложнится: какие улицы полностью закроют

Опубликовано: 21 ноября 2025 14:30
С 22 ноября в двух районах Петербурга движение усложнится: какие улицы полностью закроют
В Калининском и Курортном районах города передвигаться станет труднее.

Государственная административно-техническая инспекция города Петербурга сообщила о запуске ряда временных ограничений для автомобилистов. В числе главных мер — перекрытие части дорог из-за строительных работ, связанных с обновлением тепловых и инженерных коммуникаций.

В период с 22 ноября следующего года по 10 февраля 2026 года движение на Чичуринском переулке, между Полюстровским проспектом и Лабораторной улицей в Калининском районе, будет полностью закрыто.

В этот же срок на участке Полюстровского проспекта от Чугунной улицы до площади Калинина, а также на пересечении с Чичуринским переулком, вводятся ограничения для транспорта.

С 22 по 28 ноября в Курортном районе Сестрорецка также планируется временное ограничение движения. Перекрытие затронет переулок Свободы от Приморского шоссе до Крещенской улицы.

Инспекция призывает горожан учитывать новую схему организации движения заранее и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее водителей уже предупреждали о грядущих изменениях на крупных городских объектах. Так, капитальный ремонт Рубежного путепровода станет причиной новых ограничений.

Юлия Аликова
