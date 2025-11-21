Городовой / Город / Его ненавидели, уничтожали, но он вернулся! Самая драматичная история памятника в истории Петербурга
Его ненавидели, уничтожали, но он вернулся! Самая драматичная история памятника в истории Петербурга

Опубликовано: 21 ноября 2025 13:15
Царь-плотник
Городовой ру

Его увозили, забывали, критиковали — и всё равно он вернулся.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Николай II увидел модель скульптуры Леопольда Бернштама — Пётр I за работой в голландском Саардаме, с топором в руках, без парадного облачения, просто человек, который строит корабль.

Император велел отлить скульптуру в бронзе и подарить городу Санкт-Петербургу. Через несколько лет памятник (Царь-плотник) установили на Адмиралтейской набережной — рядом с тем местом, где когда-то сам Пётр строил лодки.

Нелюбимый и утраченный

Однако горожане и критики встретили его прохладно. Художники из кружка "Мир искусства" посчитали, что "мелкая групка" Бернштама не выдерживает соседства с величественным фасадом Адмиралтейства.

После революции памятник сочли "монархическим" и в 1918 году сняли. Бронза исчезла, деревянные щиты с революционными лозунгами закрыли след — казалось, навсегда. Но копия, отправленная в Голландию как дипломатический подарок, осталась на своём месте в городе Заандам.

Возвращение спустя век

Прошло почти восемьдесят лет. В 1996 году, к трёхсотлетию поездки Петра I в Голландию, Нидерланды преподнесли Санкт-Петербургу подарок — бронзовую копию своего "Царя-плотника".

Её доставил военный корабль, а церемонию открытия провёл наследный принц Виллем-Александр. Так скульптура вернулась туда, где ей когда-то не нашли места.

Сегодня Пётр снова сидит у воды, с топором в руке — будто всё это время просто ждал прилива.

Елизавета Астахова
