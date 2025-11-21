Самый закрытый город Ленобласти: как попасть за границу, не выезжая из России

В двух шагах от границ Евросоюза расположен один из наиболее древних и вместе с тем самых закрытых городов Ленинградской области — Ивангород.

Посещение этого места требует предварительной подготовки, так как доступ сюда возможен только по специальному пропуску, оформление которого проходит через Пограничную службу Управления ФСБ.

Город славится впечатляющей старинной крепостью, с чьих стен открывается вид на соседнее государство — Эстонию.

Самый закрытый город Ленобласти

Там же, на границе, установлен советский танк-памятник, чей ствол направлен прямо в сторону Евросоюза.

Неподалеку раскинулся Мост Дружбы через реку Нарву, а также необычный исторический район, где до недавнего времени можно было снимать кино о войне без дополнительных декораций.

Долгое время Ивангород был для большинства путешественников лишь транзитной точкой на пути в Эстонию, пунктом пересечения госграницы.

Однако изменившаяся геополитическая обстановка кардинально повысила интерес к этому городу, поездку в который теперь следует планировать заблаговременно.

Две крепости, один мост: история Ивангорода и Нарвы

Поскольку Ивангород находится в пограничной зоне, получение специального пропуска является обязательным условием. Оформить его можно через Госуслуги. Процедура не всегда проходит гладко, как показывает опыт некоторых посетителей.

В одном из случаев, несмотря на наличие пропуска, пришлось провести время на КПП, пока пограничники уточняли детали, хотя в итоге в Ивангород, расположенный в Кингисеппском районе, пропустили.

Ивангород был основан в 1492 году по велению Ивана III. Он возник на расстоянии «пущенной стрелы» от Нарвского замка, который в то время контролировался рыцарями Ливонского ордена.

На Девичьей горе, на берегу Нарвы, великий князь заложил оборонительную крепость.

Город задумывался как первый морской порт Российского государства и одновременно как крепость на Балтике — своеобразная первая отечественная «форточка» в Европу, чьи лавры, впрочем, померкли после основания Санкт-Петербурга.

В XVI веке Ивангородская крепость неоднократно становилась объектом нападений немцев, шведов и поляков.

Ее захватывали и отбивали, пока борьба не прекратилась во время Северной войны (1700-1721), когда русские войска окончательно закрепили ее за собой, после чего она утратила свое военное значение.

Ивангород: «форточка» в Европу, которую теперь трудно открыть

С потерей оборонной роли Ивангород потерял и самостоятельность, став предместьем Нарвы. После революции, когда Эстония обрела независимость, Ивангород отошел новой республике.

В 1940 году обе территории вошли в состав СССР. А вот в 1944-м по реке Нарве была установлена административная граница, благодаря которой Ивангород получил статус самостоятельного населенного пункта в составе РСФСР.

Весь советский период жители двух городов могли свободно пересекать Мост Дружбы для работы и покупок.

Парусинка и призрак дружбы

Ситуация кардинально изменилась в 1991 году, когда между городами возникла настоящая государственная граница. В 1992 году ввели визовый режим, что сильно усложнило перемещение.

Автомобильный пункт пропуска с 2024 года «закрыт на реконструкцию» с неясными сроками. Мост Дружбы теперь можно перейти пешком, и, по решению эстонской стороны, только в дневное время.

Главная достопримечательность — это мощная Ивангородская крепость, одно из старейших русских оборонительных укреплений. Уникальность положения подчеркивается тем, что Нарвская крепость-противник находится всего в 150 метрах.

Издалека обе цитадели кажутся единым сооружением. Крепость сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и простояла в полуразрушенном состоянии до 1970-х годов. В преддверии Олимпиады-80 объект начали приводить в порядок.

Академик Дмитрий Лихачев отмечал:

«Ивангородская крепость — это символ государственной воли России к укреплению западных рубежей. В ней чувствуются дыхание времени и тяжесть исторической ответственности».

На территории укрепления сохранились Успенский храм XVI века и Никольская церковь, упоминаемая еще в 1498 году.

Путеводитель по Ивангороду

Примечательно, что реставрация крепости велась не только за российские средства — значительный вклад внес Евросоюз. Однако в 2022 году Эстония вышла из программы приграничного сотрудничества, приостановив совместные проекты.

Теперь Ивангород реализует инициативу «Родной берег». В 2024 году завершилась реставрация особняка-музея Ивана Билибина, а на 2025 год запланированы работы в самой крепости.

С крепостных стен открывается вид на Нарву и Мост Дружбы, который экскурсоводы иронично называют «тупиком дружбы», а бойницы — «окном в Европу».

Помимо крепости, стоит посетить исторический район Парусинка, получивший название от льнопрядильной и суконной мануфактуры барона Александра Штиглица, где производили парусину.

Этот район восхищает тем, что здесь можно снимать военные фильмы без декораций, но и удручает состоянием некоторых построек. В планах — реставрация Большого амбара и «Красного дома» (бывшей таможни).

В Парусинке находится храм святой Троицы, где в крипте похоронен барон Штиглиц.

Ещё одна знаковая достопримечательность — танк Т-34-85, установленный в 2022 году возле Моста Дружбы, дуло которого направлено в сторону Эстонии — это стало ответом на демонтаж аналогичного мемориала в Нарве.

Следует помнить, что в приграничных зонах Ивангорода телефон может переходить в роуминг. Оператор вежливо сообщает:

«Добро пожаловать в Эстонию».

Поэтому рекомендуется заранее либо отключить роуминг, либо установить ручной режим выбора сети, чтобы избежать непредвиденных расходов.