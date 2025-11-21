В петербургском парке объявился редкий пернатый странник

В одном из парков Санкт-Петербурга удалось заметить белоспинного дятла, который входит в число редких представителей местной природы. Птицу, занесённую в Красную книгу, удалось снять во время обычного для неё занятия — она добывала пищу на стволе дерева.
Отличительной чертой самца является красное пятно на голове, о чём рассказал биолог Павел Глазков в своём канале в социальной сети.
По словам специалиста, самцы белоспинных дятлов отличаются характерной «шапочкой». Эти птицы обычно ведут оседлый образ жизни и, если находят подходящее место, могут долго оставаться на одной территории, даже в условиях городских парков. Белоспинный дятел считается редким гостем в Северной столице.
Глазков также отметил, что в регионе обитает всего несколько десятков пар этих пернатых. Появление такой птицы всегда становится заметным событием для любителей природы города.
Подобные наблюдения подчеркивают важность сохранения зеленых зон в черте мегаполиса.
В начале осени стало известно о появлении в Ленинградской области большой белой цапли. Это также привлекло внимание орнитологов и местных жителей.