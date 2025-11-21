«Монополия на воду»: как петербургские водовозы превращали жизнь горожан в ад

Сегодня, когда чистая вода доступна из крана, сложно представить себе времена, когда ее доставкой занимались водовозы.

Эта профессия, несмотря на тяжелый физический труд и даже памятник в Петербурге, в середине XIX века вызывала у горожан больше ненависти, чем уважения.

За что же так невзлюбили этих людей, которые, казалось бы, выполняли жизненно важную функцию?

Почему водовозы превращали жизнь горожан в ад

К 1860-м годам в Санкт-Петербурге еще не существовало централизованного водопровода. Вся вода доставлялась из рек и каналов, и эта задача лежала на плечах водовозов.

Для тогдашних горожан, особенно для тех, кто не был грамотен и не мог ориентироваться в объявлениях на окнах, единственным выходом было обратиться к дворнику, который мог привести водовоза. Именно тогда начинались настоящие испытания.

Век без водопровода: почему доставщики воды были хуже бандитов

Суть проблемы крылась в частном характере этого бизнеса. Водовозы не были государственными служащими, а действовали в составе артелей, каждая из которых обслуживала определенный квартал.

Как отмечала «Петербургская газета» в 1860 году:

«Кричали теоретики, что этим достигается свобода торговли, поощряется конкуренция! Куда как красно писали газетные статейки, а на деле вышло очень плохо».

На деле же это привело к тому, что водовозы, чувствуя свою безнаказанность, «безобразничали», назначая стоимость услуг «с потолка».

“Заломил цену”: история беспредела водовозов в царской России

«Петербургский листок» наглядно описывал водовозный произвол. Пример из газеты иллюстрирует ситуацию: жилец, переехавший на новую квартиру, пытался договориться с водовозом о привычной плате в два рубля серебром в месяц за доставку воды и колку дров.

Однако водовоз, ссылаясь на дорогие харчи и плохие заработки, потребовал три рубля, а когда получил отказ, явившийся второй водовоз запросил уже 3 рубля 50 копеек.

Все попытки договориться были тщетны, поскольку, как писал журналист, «мужик упрямый… не понимал, или лучше сказать, не хотел ничего понимать».

Водовозы — “околопреступный синдикат”? Разоблачение старой профессии

Ситуация усугублялась сговором водовозов и дворников. Дворник обеспечивал артели клиентов, а взамен получал «откат». Если жилец пытался привести водовоза из другой артели, дворник всячески препятствовал этому, а «чужака» могли и побить.

Журналист «Петербургского листка» даже задавался риторическим вопросом:

«Неужели нет никакого средства дать правильную организацию корпорации водовозов? Неужели невозможно определить правильное и безобидное для обеих сторон вознаграждение за их труд?»

Цена воды в XIX веке: грабеж средь бела дня

На дачах ситуация была еще хуже. Там водовозы, видя, что люди обеспеченные и нуждаются в большом количестве воды, «ломили сцену решительно ни с чем не сообразную».

Пример: за два ушата воды в день на даче приходилось платить 4 рубля 50 копеек в месяц, причем вода доставлялась неаккуратно. При этом «другого водовоза нельзя было достать ни за какую цену».

Водовозы часто требовали деньги вперед, объясняя это необходимостью починки телеги, покупки новой бочки или лечения лошади.

Петербургские “разбойники” с ведрами: как водовозы обманывали горожан

Ситуация улучшалась лишь по мере развития городского водопровода. Постепенно, с появлением централизованного водоснабжения, монополия водовозов ослабевала, и им приходилось становиться сговорчивее.

Но до тех пор, они, фактически, диктовали потребителю свои условия, что приводило к «наглой эксплуатации» и «испорченной крови» у горожан.

Таким образом, профессия водовоза, несмотря на свой кажущийся уважительный статус, в середине XIX века вызывала скорее негодование, чем признание.