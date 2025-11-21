Городовой / Учеба / Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Враг навсегда в руке победителя: как шведский король оказался в фонтане Петергофа Город
Петербург Гоголя: город, который стал героем его мистических шедевров Город
Зима на повторе: мокрый снег в Петербурге затянет все выходные Город
В петербургском парке объявился редкий пернатый странник Город
Его ненавидели, уничтожали, но он вернулся! Самая драматичная история памятника в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?

Опубликовано: 21 ноября 2025 13:01
Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?
Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?
Городовой ру

Если бы мы провели раскопки в современном порту, мы нашли бы контейнеры с маркировкой разных стран.

В Ладоге VIII-IX веков эту роль играют предметы, которые безошибочно указывают на международные связи.

В культурном слое Ладоги соседствуют:

  • Арабские дирхемы — свидетельство торговли с Востоком
  • Стеклянные бусы с Ближнего Востока
  • Франкские мечи из Западной Европы
  • Скандинавские фибулы и рунические надписи
  • Славянские височные кольца
  • Прибалтийско-финская керамика

Но самое интересное — не сами предметы, а свидетельства их производства.

Находки тиглей для плавки стекла, полудрагоценных камней-заготовок, инструментов ювелиров говорят: Ладога не просто получала готовые товары, а была производственным центром, где иностранные технологии осваивались местными мастерами.

Архитектура портовой зоны тоже уникальна: деревянные настилы причалов, ремонтные мастерские с инструментами для конопатки судов, склады — всё это элементы сложной портовой инфраструктуры, нехарактерной для обычных поселений того времени.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью