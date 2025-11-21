Как по находкам археологов можно понять, что Ладога была международным портом?

В Ладоге VIII-IX веков эту роль играют предметы, которые безошибочно указывают на международные связи.
В культурном слое Ладоги соседствуют:
- Арабские дирхемы — свидетельство торговли с Востоком
- Стеклянные бусы с Ближнего Востока
- Франкские мечи из Западной Европы
- Скандинавские фибулы и рунические надписи
- Славянские височные кольца
- Прибалтийско-финская керамика
Но самое интересное — не сами предметы, а свидетельства их производства.
Находки тиглей для плавки стекла, полудрагоценных камней-заготовок, инструментов ювелиров говорят: Ладога не просто получала готовые товары, а была производственным центром, где иностранные технологии осваивались местными мастерами.
Архитектура портовой зоны тоже уникальна: деревянные настилы причалов, ремонтные мастерские с инструментами для конопатки судов, склады — всё это элементы сложной портовой инфраструктуры, нехарактерной для обычных поселений того времени.