Зима на повторе: мокрый снег в Петербурге затянет все выходные

В Северной столице сохраняется пасмурная погода, однако во второй половине субботы возможно кратковременное появление солнца. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.
Специалист отметил, что температура воздуха останется около нуля не только на выходных, но и в течение следующей недели.
Колесов подчеркнул некоторые важные моменты в прогнозе. Так, в субботу ожидаются осадки, преимущественно снег и мокрый снег, но возможны перерывы. Уже в воскресенье к городу приблизятся циклон и атмосферный фронт с севера, через Финляндию.
Главный синоптик уточнил:
«Этот циклон принесет нам даже большее тепло, чем было в последние дни и днем температура повысится в Санкт-Петербурге до +3 гр.
Но до этого ночью будет холодно, и в период прохождения атмосферного фронта будут наблюдаться гололёдные явления. Как только днем потеплеет, то отсадки станут идти в виде дождя и мороси».
Уже в понедельник ожидается приход нового циклона, теперь с южного направления. По словам синоптика, именно этот атмосферный вихрь снова принесёт снег, в отдельных районах области возможны сильные осадки.
МЧС ранее предупредило жителей и водителей о возможном образовании наледи и налипании мокрого снега на проезжей части и тротуарах.