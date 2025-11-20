Детёныш хрущевки в Петербурге: где спрятан дом, который собрали за 16 дней

На Лиственной улице, у границы Сосновки, стоит дом, который трудно заметить даже зная точный адрес. Всего два этажа, всего восемь квартир — и всё это выглядит не как часть панельного массива, а как его фрагмент, случайно оказавшийся в зелёной нише двора.
Как собрали дом за 16 дней
Построили дом в 1961 году как эксперимент. В то время район был окраиной: рядом стояли деревянные дома, часть которых сохранилась до наших дней. Именно здесь испытали новую для начала 60-х идею — монтаж здания из готовых блоков-комнат, привезённых на площадку в собранном виде.
В проекте использовали 28 таких элементов. Их соединили на месте, и весь дом был собран менее чем за три недели. Для того времени — впечатляющий технологический результат: техника для панельного домостроения только появлялась, и подобные объекты считались передовыми.
Почему дом такой маленький
Сегодня часто вспоминают теорию, что подобные нестандартные домики могли строить из оставшихся после многоэтажек блоков и предназначать "для своих". Документальных подтверждений этому нет, но сама компактность и планировки выглядят необычно даже по меркам 60-х: комнаты — 15 и 11 м², кухни — около 3 м².
Дом действительно маленький: шесть двухкомнатных квартир, две трёхкомнатные и по официальным данным всего 22 проживающих.
Что с домом сегодня
Несмотря на возраст, дом выглядит ухоженным: обновлённый фасад, чистый подъезд, зелёная территория вокруг. Его главное отличие — не размеры, а то, что он сохранился как ранний пример панельного эксперимента, исполненный в масштабе мини.
Среди многоэтажных серий таких зданий почти не осталось. Этот — редкое напоминание о том, как панельное домостроение начиналось в Ленинграде.