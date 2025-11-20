Городовой / Город / Детёныш хрущевки в Петербурге: где спрятан дом, который собрали за 16 дней
Детёныш хрущевки в Петербурге: где спрятан дом, который собрали за 16 дней

Опубликовано: 20 ноября 2025 13:15
Самая маленькая панелька Петербурга
Детёныш хрущевки в Петербурге: где спрятан дом, который собрали за 16 дней
Городовой ру

Вокруг него выросли целые кварталы, а он так и остался экспериментом начала 60-х, который не стал серийным.

На Лиственной улице, у границы Сосновки, стоит дом, который трудно заметить даже зная точный адрес. Всего два этажа, всего восемь квартир — и всё это выглядит не как часть панельного массива, а как его фрагмент, случайно оказавшийся в зелёной нише двора.

Как собрали дом за 16 дней

Построили дом в 1961 году как эксперимент. В то время район был окраиной: рядом стояли деревянные дома, часть которых сохранилась до наших дней. Именно здесь испытали новую для начала 60-х идею — монтаж здания из готовых блоков-комнат, привезённых на площадку в собранном виде.

В проекте использовали 28 таких элементов. Их соединили на месте, и весь дом был собран менее чем за три недели. Для того времени — впечатляющий технологический результат: техника для панельного домостроения только появлялась, и подобные объекты считались передовыми.

Почему дом такой маленький

Сегодня часто вспоминают теорию, что подобные нестандартные домики могли строить из оставшихся после многоэтажек блоков и предназначать "для своих". Документальных подтверждений этому нет, но сама компактность и планировки выглядят необычно даже по меркам 60-х: комнаты — 15 и 11 м², кухни — около 3 м².

Дом действительно маленький: шесть двухкомнатных квартир, две трёхкомнатные и по официальным данным всего 22 проживающих.

Что с домом сегодня

Несмотря на возраст, дом выглядит ухоженным: обновлённый фасад, чистый подъезд, зелёная территория вокруг. Его главное отличие — не размеры, а то, что он сохранился как ранний пример панельного эксперимента, исполненный в масштабе мини.

Среди многоэтажных серий таких зданий почти не осталось. Этот — редкое напоминание о том, как панельное домостроение начиналось в Ленинграде.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
