Городовой / Город / Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки Город
Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь Общество
Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс? Город
Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей

Опубликовано: 19 ноября 2025 11:02
Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей
Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей
Городовой ру

В столице 80-летний мужчина стал жертвой мошенников, которые под предлогом оформления финансовых документов убедили его передать им свои сбережения.

Петербургская полиция сообщила о задержании мужчины, который причастен к крупному мошенничеству. Как установили правоохранители, неизвестные убедили 80-летнего жителя Поэтического бульвара передать все свои накопления якобы для оформления финансовых документов.

Мужчина доверился злоумышленникам и вручил курьеру сумму в 49,9 миллиона рублей у своего дома.

Инцидент произошёл в начале ноября, после чего пенсионер обратился за помощью в органы правопорядка.

«Около дома пенсионер отдал курьеру 49,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России городу и области.

В ходе расследования 17 ноября неподалёку от дома на Наличной улице был задержан 49-летний местный житель.

Подозреваемому инкриминируется участие в передаче денежных средств и возможная связь с организаторами мошеннической схемы.

В последнее время подобные преступления участились. Недавно также была задержана женщина из Ленинградской области по обвинению в хищении 18 миллионов рублей под видом вложений.

Полиция напоминает пенсионерам и их родственникам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций с незнакомыми лицами.

Ранее сообщалось, что аферисты обманывают людей, рассылая якобы "официальные документы" от ФСБ и Роскомнадзора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью