Пенсионер с состоянием: в Петербурге поймали мошенника, лишившего пожилого человека 50 миллионов рублей

Петербургская полиция сообщила о задержании мужчины, который причастен к крупному мошенничеству. Как установили правоохранители, неизвестные убедили 80-летнего жителя Поэтического бульвара передать все свои накопления якобы для оформления финансовых документов.
Мужчина доверился злоумышленникам и вручил курьеру сумму в 49,9 миллиона рублей у своего дома.
Инцидент произошёл в начале ноября, после чего пенсионер обратился за помощью в органы правопорядка.
«Около дома пенсионер отдал курьеру 49,9 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России городу и области.
В ходе расследования 17 ноября неподалёку от дома на Наличной улице был задержан 49-летний местный житель.
Подозреваемому инкриминируется участие в передаче денежных средств и возможная связь с организаторами мошеннической схемы.
В последнее время подобные преступления участились. Недавно также была задержана женщина из Ленинградской области по обвинению в хищении 18 миллионов рублей под видом вложений.
Полиция напоминает пенсионерам и их родственникам о необходимости соблюдать осторожность при совершении финансовых операций с незнакомыми лицами.
Ранее сообщалось, что аферисты обманывают людей, рассылая якобы "официальные документы" от ФСБ и Роскомнадзора.